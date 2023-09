El PP no invitará a Vox al acto en Plaza España

La confusión sobre el significado y el alcance del «gran acto abierto» por la igualdad, que la dirección del PP ha convocado para el próximo día 24 en Madrid, en la simbólica Plaza de España, la aprovechó ayer Vox para echar leña a esa confusión y plantear que ellos acudirán a la convocatoria «en el caso de que sean invitados». Preguntado el equipo de dirección popular, la respuesta es que es un acto de partido, abierto, pero que institucionalmente no tienen la intención de formalizar ninguna invitación a la formación que preside Santiago Abascal.

Al acto sí están invitados los presidentes autonómicos y principales representantes del poder territorial del PP para que arropen al candidato a la investidura horas antes de que se presente en el Congreso de los Diputados.

Dentro de la organización popular también hay confusión sobre el significado de esta convocatoria, abierta al constitucionalismo, pero que, al mismo tiempo, Génova aclara que no es ni una movilización ni una protesta.

En las estructuras territoriales advierten de que es un movimiento que puede resultar «precipitado» y que conlleva riesgos. El músculo que puede enseñar el PP en esta convocatoria está ligado a la capacidad de movilización de la organización madrileña, que preside Isabel Díaz Ayuso. La fuerza del PP de Madrid es incuestionable, pero internamente creen que esta iniciativa puede acabar capitalizándola más la presidenta madrileña que el candidato a la investidura.

La dirección popular deja claro que no se trata ni de una movilización ni de una protesta

Mientras la izquierda reacciona desde la hipérbole a este acto, que es cierto que suscita dudas también dentro del PP, en el registro de Parlamentos autonómicos y corporaciones locales han empezado a entrar las mociones contra la tramitación de una Ley de Amnistía a los condenados y procesados por el «procés». En la exposición de motivos, el partido defiende que el presidente en funciones está dispuesto a pagar un «inasumible precio político» para «cualquier gobernante decente» y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno en funciones a esta posible cesión a los independentistas está causando una profunda conmoción social. Estas mociones no tienen más recorrido que el debate político, ya que el PP las utilizará para mantener la presión sobre los socialistas y señalar su responsabilidad en las decisiones que se tomen en Moncloa durante las próximas semanas.

En ese sentido, en el lado de los socialistas críticos no ven con tan buenos ojos esta estrategia de presión ya que consideran que no ayuda a reforzar la protesta interna de las generaciones más jóvenes y que están ocupando cargos de responsabilidad.

Los históricos del socialismo ya han empezado a salir del armario, pero la presión directa del PP no facilita que también lo hagan los socialistas de nueva hornada y que no comparten la posibilidad de ceder con la amnistía. De hecho, entre el sector más crítico con el «sanchismo», y con la negociación de investidura abierta tras el 23J, aclaran que las mociones no van a servir para destapar opiniones contrarias.

La negociación continúa abierta, pero Moncloa la silencia en el debate público para no dar bazas extra a Feijóo ante su Pleno de investidura. Este es otro de los elementos que plantea debate dentro del PP. Hay quienes piensan que su obligación es anticiparse de manera preventiva a la concesión de la amnistía, mientras que otro sector, sin embargo, está más en la línea de los socialistas críticos que esperan a que se conozca el borrador del acuerdo con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, si llega a haberlo, antes de hacer ningún movimiento en la esfera pública.

También hay un PP que cree más prudente centrarse en la investidura, y dejar los actos de partido y la movilización de la organización para el momento en el que se confirme que hay un pacto y se conozca la letra de ese acuerdo.

«Todavía puede suceder que no llegue a firmarse ningún pacto de investidura, porque Puigdemont considere que es la vía que más le interesa electoralmente en Cataluña, y que el presidente en funciones se intente presentar como el dique de resistencia frente a la amnistía», se escucha dentro de la organización popular.