Irene Montero contra Desokupa: denuncia ante la Policía por amenazas y coacciones

El director de Seguridad de Podemos ha presentado una denuncia contra el líder de Desokupa Daniel Esteve por presuntas amenazas y coacciones hacia Irene Montero, según adelantan fuentes policiales a LA RAZÓN. La Policía Nacional ha recogido la declaración de este hombre, que acompañó con una grabación de Esteve donde invitaba a acudir a la presentación del nuevo libro de la eurodiputada en Lavapiés.

La denuncia fue presentada el pasado jueves 9 de febrero en la Comisaría de Moncloa-Aravaca de la Policía Nacional. El director de seguridad de Podemos denunció que la eurodiputada del partido Irene Montero había sufrido coacciones y amenazas por parte del titular de la empresa Desokupa Daniel Esteve, según estas fuentes.

Este hombre aportó a los agentes de la ODAC de la Policía Nacional una grabación para sustentar su testimonio. El vídeo pertenecía a la cuenta oficial de X de Daniel Esteve. El líder de Desokupa animaba a sabotear el acto de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, cuando presentaba su nuevo libro 'Algo habremos hecho' en la Taberna Garibaldi, en el barrio madrileño de Lavapiés, regentada por el padre de sus hijos, Pablo Iglesias.

Esta publicación señalaba que: "Por fin vamos a conocer a la señorita Irene Montero [...]. Apuntaos la fecha, el horario y el lugar porque vamos a estar presentes unos cuantos amiguitos...". Esteve aseguraba que ya había "unas 200 personas" inscritas a la convocatoria de escrache.

"No te preocupes, (Irene), como imagino que es entrada libre, el viernes a las 19:00 horas, yo y unos cuantos amiguitos, queremos escuchar todas las tonterías que quieres decir. Y espero que sea entrada libre, y si no lo es, tendrás que poner como 150 porteros para que no nos dejen entrar; aunque creo que vamos a entrar [...] Por mis cojones que vamos a ir", afirmó el líder de Desokupa a la eurodiputada Montero.

Finalmente, Daniel Esteve no acudió a la presentación del libro de Irene Montero en Lavapiés. A pesar de ello, en otro vídeo, publicado recientemente, Esteve anunció que había interpuesto dos querellas contra la eurodiputada por haber calificado a Desokupa como una "banda de neonazis". La representante de Podemos también solicitó la ilegalización de Desokupa.