Israel prueba un dron kamikaze antintanque en Marruecos

El grupo israelí BlueBird ha realizado una nueva prueba de su dron kamikaze SpyX en suelo marroquí. A diferencia de la operación realizada en marzo de 2024 , también en el sur del país, la empresa, especializada en el diseño y fabricación de drones se centró en objetivos de mayor tamaño, como un vehículo blindado tipo Ratel y un tanque M60 de las Fuerzas Armadas Reales (FAR).

Además de la naturaleza de los objetivos, «el tanque estaba equipado con una jaula antidrones, especialmente diseñada para drones suicidas. Sin embargo, el dron SpyX logró burlar este dispositivo defensivo y penetrar el casco del tanque», informa la cuenta especializada Atlas Défense.

Durante la prueba de marzo de 2024, el dron SpyX atacó un vehículo utilitario. Este dron tiene una autonomía de vuelo de hasta 1,5 horas con un alcance de comunicación de 50 km y puede realizar ataques precisos gracias a su sensor dual diurno/térmico, que le permite fijar objetivos o coordenadas predefinidos. Al recibir la orden, el dron se acerca automáticamente al objetivo y ejecuta una maniobra de ataque, alcanzando velocidades superiores a 250 km/h.

El director general de BlueBird Aero Systems anunció en diciembre de 2024, durante una entrevista con la prensa israelí, la construcción de una planta de producción de drones en Marruecos.