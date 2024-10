La izquierda implosiona en medio de su propia reconstrucción: "Alguien tendrá que dar respuesta"

El «caso Errejón» ha implosionado a la izquierda alternativa en medio de su difícil reconstrucción política. Lo que trató de encapsularse nada más conocerse, se ha convertido en una losa que tiene réplicas ya en, al menos, tres formaciones políticas. Podemos, Más Madrid y, por último, Sumar. Especialmente, en estas dos últimas formaciones pesa todavía mucho la figura del exdiputado, mientras que en la primera se revuelven contra él con cierto halo de venganza. Además, ya hay amenazas de revuelta en este espacio, donde otros actores reclaman «responsabilidades» a quienes «lo sabían». «Esto ha abierto en canal a la izquierda», advierten desde IU, donde reclaman una «nueva etapa».

Todos los implicados, los que un día contaron entre sus filas con Errejón, trataron ayer de desvincularse de este y de condenar enérgicamente los casos que ya se investigan tras oficializarse la primera denuncia de una conocida actriz. Sin embargo, esta misma izquierda ya conocía de cerca algunos de los episodios que hoy se relacionan con Errejón. Es el caso de Podemos. Sus principales caras visibles, el exvicepresidente Pablo Iglesias y la secretaria general morada, Ione Belarra, reconocieron ayer que sabían de un episodio de acoso machista hace un año, aunque nunca fue probado al no contar con denuncia. Y es que en la campaña de las elecciones generales de 2023, una adolescente denunció «tocamientos» por parte de Íñigo Errejón en un festival en Castellón. De hecho, una diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, frenó la posibilidad de que la afectada denunciara ante la Justicia el posible caso de acoso. «De esto se hablaba», relató Iglesias en el programa «59 segundos» de TVE. Algo que Belarra también reconoció en una entrevista en Cadena Ser. Fuentes oficiales del partido explican que se refieren a que «leyeron» esas informaciones en las redes sociales y tratan de alejarse de cualquier señalamiento ahora. Si «se hablaba» en sus entornos, tampoco lo denunciaron, a pesar de ser en esos momentos Irene Montero ministra de Igualdad del Gobierno de España. En el entorno morado sí explican que «conductas machistas» por parte de Errejón «eran un clamor».

Sumar, en público, niega conocer este episodio sucedido hace un año, ni tampoco tener conocimiento hasta esta semana de denuncias contra el que fuera su portavoz en el Congreso, sin embargo, diversas fuentes consultadas por este periódico apuntan a lo contrario. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval aseguró ayer en «Al Rojo Vivo», en La Sexta, que ni cuando se confeccionaron las listas electorales para las elecciones generales del 23J, ni posteriormente cuando se le designó a Errejón como portavoz tras la salida de Marta Lois para encabezar la candidatura en Galicia, conocían ninguna denuncia. Eso sí, admitió que «sí» tenían que haber sido conocedores de estas informaciones que señalan a Errejón al tiempo que hacía campaña electoral por Yolanda Díaz en junio de 2023. Fuentes del entorno cercano de la vicepresidenta sí que confirman haber sido informados de este posible caso de acoso sexual, pero más allá de lo conocido en redes, «confiamos en Errejón», explican, quien ya estaba en tratamiento psicológico, apuntan. «Creíamos que ya estaba curado», dicen, cuando junto a Yolanda Díaz apostaron por Errejón como cabeza visible del grupo plurinacional en el Congreso.

Estas voces son avaladas en público también por otras autorizadas que han estado implicadas en Sumar. La exmiembro de la Ejecutiva magenta, María Eugenia Rodríguez Palop, dijo el jueves en «Cadena Ser» que habían sido conocedores –cuando ella todavía formaba parte del partido– de otros testimonios anónimos en junio de 2023 y reconoció que probablemente «no se le prestó la atención que se le debía haber prestado».

En privado, cargos de Más Madrid denuncian ahora «repulsión» ante los testimonios y la denuncia ya formalizada ante Plaza Castilla de la actriz Elisa Mouliaá, e, incluso, hacen autocrítica ahora después de haber creado un «monstruo» y no haberlo sabido «gestionar». «Las responsabilidades no son anónimas», explican otras fuentes del partido madrileño, donde ponen el foco en los partidos que han «permitido» y «respaldado» estas conductas. Es decir, señalan a Más Madrid y Sumar, a los que acusan de «normalizar» estos comportamientos dándoles «puestos de responsabilidad y visiblidad». El caso todavía dio una vuelta más ayer a la noche cuando la organización reveló ser conocedora desde hace un año del episodio machista en Valencia antes de las elecciones generales. Y es que, una diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, llegó a ser la "mediadora" entre Errejón y la víctima, con el objetivo de que esta última no denunciara. La organización reconoció ayer en un comunicado conocer por la diputada la situación, pero reconoce haber actuado de manera "insuficiente". Así, el partido cesó a la diputada de todas sus responsabilidades, mientras esta denuncia ser "objeto de una inmensa campaña de mentiras".

Más allá de señalar en público y privado las «culpas», el «caso Errejón» ha recrudecido aún más la batalla en la izquierda alternativa. Se ha producido una revuelta cuyo alcance es todavía difícil de calibrar. Y es que el conocimiento de posibles casos de acoso llega en medio de la reconstrucción de Sumar. El partido de Yolanda Díaz ya asistía a una difícil recomposición y en esta, era precisamente Íñigo Errejón uno de los protagonistas al ser el encargado de sostener la tesis política de Sumar. Ahora, entre los socios de Díaz hay muchas preguntas sin respuesta. Izquierda Unida ha demandado asumir «responsabilidades» a Más Madrid y Sumar. El coordinador federal, Antonio Maíllo, denuncia que ha recibido información de «gente que lo sabía» y es por eso que pide «responsabilidades de quien, si tuvo algún conocimiento, no hizo nada».

Este episodio ha «abierto en canal» a la izquierda, reconoce Maíllo, que habla de una «catarsis» en el espacio. De hecho, ahora, de cara al proceso que ya está en marcha para nombrar a un nuevo portavoz en el Congreso, IU pide ser «copartícipe» de la decisión, es decir, no permitirá que Yolanda Díaz en solitario tome la decisión, ni la reestructuración del grupo parlamentario. El portavoz de IU, Enrique Santiago, exigió que fuese una mujer quien ocupase espacio y demandó a Sumar una «reparación ética y política» al país.