Jorge Azcón: "No asumo las tesis de Vox, pero cuestiono políticas del Pacto Verde"

Tras el pacto alcanzado entre Carlos Mazón y Santiago Abascal en la Comunidad Valenciana para aprobar los presupuestos, Génova empujaba a Aragón y Murcia a seguir el mismo camino. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, reclama sus tiempos, pero evita entrar al choque contra Vox, lo que deja entre ver que el acuerdo llegará pronto. «Cuestionamos algunas políticas de la UE», explica. Esta es una de las líneas rojas de Vox, junto a rechazar el reparto de menores. Azcón critica los «tintes xenófobos» del PSOE y Junts en su pacto. La entrevista tiene lugar en el transcurso del evento «The Wave», donde Aragón ha anunciado la llegada de una inversión de hasta 20 millones de euros para un ambicioso proyecto tecnológico.

¿El pacto entre Mazón y Abascal en la Comunidad Valenciana sobre los Presupuestos le presiona a acelerar el suyo?

Tenemos nuestros tiempos. Aragón vive una situación muy distinta de la de Valencia. Por desgracia, allí ha habido una DANA y en Aragón tenemos un momento de inversiones como no se ha conocido nunca en la historia. Aunque tener un presupuesto sería una buena noticia en la comunidad.

¿Hay alguna directriz desde el PP nacional para que cierre pronto el pacto? ¿Le ha llamado Feijóo esta semana?

No hay ninguna directriz y no he hablado esta semana con el presidente. Lo que hay es coordinación, indudablemente. Si la pregunta es si hablo normalmente con Feijóo o con Cuca Gamarra, la respuesta es sí. El PP no es el PSOE, no es una jaula de grillos, pero es al presidente autonómico al que le corresponden estas decisiones.

Para Vox las líneas rojas son romper con el Pacto Verde y no acoger a más menores migrantes. Parece que su partido ha asumido las tesis de Abascal. ¿Usted también acepta esas bases para sellar el acuerdo?

Bueno, no hemos asumido las tesis de Vox. No lo comparto, porque los acuerdos se tienen que fundamentar en el mínimo común denominador, que son aquellas cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo distintos partidos sobre lo que pensamos. Mi opinión y la del PP sobre la política europea la he expuesto en las Cortes de Aragón. Soy un crítico defensor de la Unión Europea. Creo que hay políticas de la UE que han beneficiado a España y que hay políticas que tienen que ser muy cuestionadas, como las que se dedican al campo o a la automoción. En Aragón necesitamos otra Política Agraria Común. Queremos que la industria de la automoción siga siendo un sector económico fundamental. Por tanto, soy un crítico defensor de la UE. Eso no quiere decir que vaya a estar en contra de todo lo que significa ni que sea anti-UE, no. Yo soy pro-UE, que es distinto.

Jorge Azcón, presidente de Aragón. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Eso significa que van a romper con el Pacto Verde?

No. Eso significa que vamos a cuestionar, como ya veníamos haciendo, muchas de las políticas que están en el Pacto Verde. Pero hay otras que nos han beneficiado, facilitando, por ejemplo, que haya inversiones millonarias relacionadas con la tecnología energética que están viniendo a nuestra comunidad. Por lo tanto, si me dice usted, ¿comparte dentro del Pacto Verde lo que tiene que ver con la política energética y con el desarrollo de energías renovables? Pues en una parte muy importante, sí. Si usted me dice, ¿comparten lo que tiene que ver con la agricultura o con las emisiones de CO2? Pues le tengo que decir que no son mis prioridades. No todo es blanco o negro.

Vox critica que usted no ha descolgado el teléfono para desbloquear los presupuestos.

Bueno, porque con Vox hay varias vías de contacto, varias vías de negociación y evidentemente una de ellas es con el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, pero no es la única.

¿Quiere decir que habla directamente con Abascal?

Hablamos con la dirección nacional de Vox y con la regional. Por eso sostengo que nuestros contactos y nuestra relación con Vox son bastante fluidos.

¿Y para cerrar el acuerdo va a tener que hablar más con el partido regional o con Madrid?

Tendremos que hablar con todos porque, evidentemente, el detalle de algunas partidas presupuestarias se pactará en Aragón. Y es evidente que Vox es un partido que tiene una estructura en la que el peso de las decisiones recae en su presidente. Eso no lo decido yo, lo deciden ellos.

"El PP no es la jaula de grillos del PSOE, pero me corresponde a mí la decisión de presupuestos"

Me da la sensación de que van a alcanzar un acuerdo pronto.

Es importante que no solo sea pronto, sino que sea bueno. Queremos tener presupuestos y queremos tener un buen presupuesto. El objetivo de este presupuesto es que en Aragón sigamos bajando los impuestos, sea el Impuesto de Sucesiones o los relacionados con la Vivienda, y que trabajemos por los jóvenes. En Aragón queremos un presupuesto que nos ayude a mejorar la educación. Queremos un hub de Defensa en un momento de tensión geopolítica porque el papel del Ministerio de Defensa y también del Ejército es especialmente importante. Vamos a dar la batalla para formar parte de la inversión que recibirá la industria de Defensa en el futuro.

Además, supongo que les presionará el hecho de que, si no aprueban presupuestos, estarán en circunstancias parecidas a Sánchez.

Yo creo que vamos a aprobar los presupuestos, y Pedro Sánchez ya ha dado por muertos sus cuentas para 2025, como también ha dado por muerto al Parlamento. Sánchez ya ha dicho que está dispuesto a gobernar sin presupuestos y sin el Parlamento, dirigiendo la democracia hacia una autocracia. Yo no estoy en esa posición porque sigo pensando que somos capaces de aprobar unos presupuestos y sigo pensando que hay que llegar a acuerdos en las Cortes.

Usted ha anunciado que acudirá a los tribunales por el pacto que alcanzaron el PSOE y Junts sobre el reparto de menores. Pero también dice su partido que cumplirá la ley, y esto, de ser así, les alejará de Vox.

Bueno, es que eso significa prejuzgar la decisión que van a tomar los tribunales el día de mañana. No estoy dispuesto a hacer eso. Acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno el recurso de inconstitucionalidad para llevarlo al TC. Creo que el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno es injusto y con tintes xenófobos y racistas. Porque el meollo de la cuestión es el porqué de este Real Decreto, y es porque necesitan los votos de los independentistas. Para conseguirlos, han hecho la ecuación al revés, han decidido primero cuál era el resultado del reparto de los menores entre las comunidades y luego los criterios para llegar a ese resultado. Ellos querían que a Cataluña fueran el menor número posible y que al resto de comunidades llegara una cantidad que no somos capaces de asumir con los recursos que tenemos. Por lo tanto, creo que hay un camino para paralizar esa distribución de menores inmigrantes para que se haga con criterios de igualdad, de justicia y sentido común.

¿Ha hablado con el presidente canario para explicarle por qué no puede acoger más menores?

No, no he hablado. No tendría ningún problema en explicarle lo que dice el PP. Este es un problema que tiene que solucionar el Gobierno de España y que, como es incapaz, nos lo traslada a las comunidades. Yo entiendo al presidente de Canarias porque la situación en las Islas es muy complicada. Pero la solución no pasa por trasladarnos el problema a las comunidades autónomas. Pasa porque sea el Gobierno quien se haga cargo de estos menores. Sánchez quiere transferirlos a las comunidades y quiere hacerlo sin medios. Pero no se pueden distribuir como mercancía porque tienen unos derechos y unas necesidades que hay que cubrir.

"Entiendo a Clavijo, pero la solución no es que Sánchez pase a las comunidades el problema

Usted califica de xenófobo el pacto del PSOE con Junts, y la izquierda piensa lo mismo de lo que negocia el PP con Vox.

Quienes han estigmatizado a los menores inmigrantes son el PSOE y Junts: ellos han decidido que no los quieren en Cataluña. Pero también han decidido, sin contar con nadie, que debe haber una financiación privilegiada para Cataluña, con un reparto desigual de la deuda. Pero menores, no. Esto sí es racista y xenófobo.

Hay una sensación ya afincada en el Congreso de que parece que nada puede tumbar a Sánchez, incluso a pesar de los casos judiciales que hoy le salpican. ¿Lo ve así?

A Sánchez lo van a tumbar los españoles. Y razones para el adelanto electoral no hay una, hay muchas. Lo que pasa es que el adelanto solo se puede conseguir por una decisión de Pedro Sánchez y sabemos que su única ideología es aferrarse al poder. Está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas, a perder todos los valores y todos los principios que han podido caracterizar al PSOE en el pasado, con un único objetivo, mantenerse en el poder. Y claro que no va a convocar elecciones generales, aunque no tenga ya el apoyo parlamentario para sacar nada adelante, porque sabe que hoy tampoco tendría el apoyo en las urnas.

Pero esto también puede desgastar al PP, que está en la oposición, y se enfrenta todos los días a un Gobierno que no puede derrocar.

Esta situación de bloqueo puede que no afecte personalmente a Sánchez, pero sí que nos afecta a los españoles. ¿Cómo no nos va a afectar un Gobierno que ampara la corrupción? El presidente del PP es la única alternativa, y lo más importante es que Feijóo está preparado para ser presidente del Gobierno. Creo que Alberto ha demostrado, a lo largo de su vida, que sabe resolver problemas y que sabe dirigir las administraciones. Y eso es lo que necesita España.

Carlos Mazón también está erosionando al PP por su gestión de la DANA. ¿Cree que debería haber dimitido? La sombra de la imputación está ahí.

El presidente Mazón está cumpliendo con su responsabilidad, que es centrarse en la reconstrucción, y los presupuestos que han aprobado van en esa dirección. El debate judicial no quiero prejuzgarlo, pero hoy Mazón no está imputado. El día de mañana, en el caso de que haya una imputación, evidentemente Mazón tendrá que tomar sus propias decisiones. Ahora, a resolver los problemas de la DANA, y eso solo se puede hacer desde el Gobierno.

¿Ha acudido a alguna negociación bilateral con Hacienda sobre la quita de la deuda? Usted no la rechazó.

No ha habido reuniones y la hemos rechazado tajantemente.

Pero no ha descartado acogerse a la quita.

Yo he dicho que quiero leer el Real Decreto. Y de antemano sé que el reparto que llaman condonación es una mentira porque las deudas no desaparecen, se reparten. Y en esta distribución de las deudas que quiere hacer el PSOE con los independentistas catalanes, a los aragoneses nos sale a pagar más. ¿Por qué? Porque es otro pago de Sánchez para seguir en Moncloa.

"La única ideología de Sánchez es el poder. Cuando pierda, el sanchismo se disolverá"

¿Qué tal se entendía con Javier Lambán?

Es evidente que hemos tenido discusiones políticas. Distintas de las que vamos a tener con Pilar Alegría. Mi crítica a Lambán era que fue muy crítico contra Sánchez, pero no votó contra él. Ahora, no solo no le van a criticar, sino que le van a aplaudir. Al menos antes el PSOE tenía personalidad autónoma en Aragón.

¿Por qué cree que el PSOE ha ido colocando a ministros en los territorios? ¿Quizá por miedo a no volver a La Moncloa?

Buscan utilizar al Gobierno de España para hacer oposición a las comunidades. Pilar Alegría no viene a servir a los aragoneses, viene al servicio de Pedro Sánchez. Es él quien la manda a Aragón para hacer oposición al Gobierno de Aragón, no viene a ayudar. Cuando Sánchez pierda las elecciones, el sanchismo se disolverá como un azucarillo.

¿Ha mejorado su relación con Cataluña con Illa como presidente?

Es prácticamente inexistente. Él quiere transmitir una normalidad que es falsa. Hoy Cataluña, con un socialista al frente, está dando los pasos más importantes para conseguir los objetivos de los independentistas. Un socialista al frente de la Generalitat es quien está pactando que se transfiera toda la Administración de Hacienda a la Generalitat, que tenga un sistema de financiación propio, que su deuda se reduzca para que la tengamos el resto. Los pasos que se siguen dando para desestabilizar a España tienen a Illa como presidente de la Generalitat.

¿Cómo cree que debe ser la relación de su partido con Junts? ¿Debe haber acuerdos en el Congreso?

Mientras Junts siga defendiendo lo que está defendiendo, y Puigdemont siga siendo el presidente, cuanta menos relación, mejor. Sin él, Junts tendría que hacer un cambio de sus postulados porque el PP defiende la Constitución y la unidad de España, y Junts hace justamente todo lo contrario. Si Junts cambia, habrá posibilidad de hablar, pero hoy, con este Junts, y con el prófugo de la justicia, las posibilidades de acuerdo son nulas.

Aragón es la segunda comunidad con menos paro. ¿Cuál es la fórmula del éxito?

Somos la segunda con menos paro, como dice, y una de las comunidades con más crecimiento de su PIB. Estamos anunciando inversiones que no se dan en ninguna otra región de Europa. El año 2024 fue el de la prosperidad: 40.000 millones de euros en inversiones (37.000 en infraestructuras tecnológicas). Y en lo que llevamos de 2025, hasta 4.000 millones.

¿Y qué ha hecho su Gobierno para atraer esa avalancha de inversiones?

Son varios ingredientes. Aragón ha apostado por la generación de la energía renovable. Si miramos atrás cinco años, hoy producimos el doble de megavatios. Si el objetivo es que España esté por encima del 80% en 2030, aquí llevamos siete años de ventaja. Si hablamos de inversiones, hay que hablar, por ejemplo, del aeropuerto industrial de Teruel, uno de los mayores centros de trabajo, con 800 personas.

El aeropuerto de Teruel parece que tiene mucho tirón de empleo industrial...

Así es, es el aeropuerto que más importancia tiene en el ámbito industrial. No es un aeropuerto de pasajeros, está destinado al mantenimiento de aviones; pintura, rehabilitación, reciclaje... Fabricamos dirigibles estratosféricos, que van a ser un cambio muy importante en ámbitos como la meteorología o la defensa. Además, estamos destinando una importante parte de los recursos del Fondo de Inversiones de Teruel a que más empresas relacionadas con el mantenimiento y con el reciclaje de aviones vengan a Teruel.

De la ronda que mantuvieron todos los presidentes autonómicos con Sánchez, ¿qué compromisos ha cumplido ya?

Por desgracia, en el encuentro que tuve con Sánchez, solo conseguí arrancarle un acuerdo para incrementar el Fondo de inversiones de Teruel, que lleva desde 2003 sin actualizar. Uno de los problemas de Aragón es la parálisis de las infraestructuras hidráulicas. El embalse de Yesa lleva años paralizados porque el Gobierno no hace una modificación necesaria. Y lo mismo ocurre en el embalse de Mularroya o en Almudévar.