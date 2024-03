Jorge Azcón: «Estamos ante el caso de corrupción más repugnante de la democracia»

¿Cómo está la relación de su Gobierno con la Generalitat de Cataluña, como vecinos que son?

No tenemos apenas relación.

¿Por qué?

Nosotros cuidamos la relación con la sociedad catalana porque valoramos los lazos históricos, culturales y económicos que nos unen, y estamos impulsando una reforma histórica de la Casa de Aragón en Barcelona porque Cataluña es la comunidad autónoma en la que viven más aragoneses. El problema no está en la sociedad, por tanto, si no en la dificultad de entablar relaciones de confianza con unos políticos que tienen como único programa fomentar la desigualdad con el resto de los españoles.

¿Cómo entiende la reconciliación con Cataluña de la que habla el Gobierno de coalición?

La entiendo desde la visión de la Transición y de la Constitución española. En Cataluña no hay un problema de reconciliación sino de recuperar la normalidad, el respeto a la ley y al Estado de Derecho, desde el principio de que no puede haber privilegios para políticos que no cumplen la ley.

¿No cree que con más y mejor política no habríamos llegado a tener que asistir a la aprobación de una amnistía para quienes se saltaron la ley?

No se puede hacer más política ni mejor cuando quienes tienes enfrente han decidido marcarse como objetivo la ruptura de la unidad de España. Frente a ese desafío hay que actuar con todas las herramientas del Estado de Derecho, como se hizo, y esto incluye a los jueces.

¿Qué efectos espera de la amnistía?

La amnistía solo puede generar efectos perversos y negativos porque es una ley inconstitucional impuesta por delincuentes a un Gobierno que la aprueba con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Es un golpe al Estado de Derecho, a los principios constitucionales, al imperio de la Ley y al conjunto de la judicatura, y sin parangón en España. Esto solo alienta a quienes actúan contras las leyes, lo que genera inseguridad, injustica e inestabilidad. Es un desastre completo lo veas por donde lo veas.

Puigdemont ha valorado el acuerdo con la afirmación de que ahora la siguiente estación es el referéndum de autodeterminación. ¿Le cree después del coste que tuvo el «procés»?

El independentismo es insaciable, pero el problema ahora mismo es que cuenta con el apoyo de un Partido Socialista dispuesto a complacerlo en todo lo que pida únicamente por el interés personal de Sánchez. Sánchez ha mentido en todo lo que dijo sobre Cataluña y les ha concedido todo lo que dijo que no haría: indultos, revisión del código penal, amnistía... ¿Por qué tenemos que pensar que ahora no va a seguir con el referéndum o lo que sea? Este es el problema, la falta absoluta de escrúpulos y de visión de Estado de Sánchez y el abismo al que ha llevado al peor PSOE de toda la historia.

¿Qué supondría el concierto fiscal para Cataluña?

El concierto en el País Vasco y en Navarra están recogidos en la Constitución y yo los respeto y los defiendo. A partir de ahí, hay que apostar por políticas que fomenten la igualdad y la solidaridad entre comunidades porque ésta es la esencia de nuestro modelo autonómico.

Pero las propias comunidades autónomas del PP, si tienen que elegir, optarán por políticas que privilegien a sus ciudadanos, con el rédito electoral que de ello se derive.

Defender a tus ciudadanos no implica trabajar a favor de romper el principio de igualdad y de solidaridad interterritorial. Hemos llegado a un punto en el que la única garantía para preservar la igualdad entre todos los españoles es que Pedro Sánchez pierda las elecciones. Ya lo hemos visto en Galicia, donde el PSOE se ha embarcado en la estrategia de copiar a las formaciones nacionalistas e independentistas que defienden la desigualdad y esto le ha llevado a consolidarse como tercera fuera en el Parlamento gallego. Entre el original, Bildu, Junts, ERC o PNV, y la copia, el PSOE, la gente se queda con el original, y esto explica el desastre territorial de los socialistas bajo el liderazgo de Sánchez y sometido a su obsesión por atarse a planteamientos nacionalistas e independentistas.

Este fin de semana se han reunido en Córdoba todos los presidentes autonómicos del PP, y la dirección nacional, para diseñar estrategias de unidad frente al «sanchismo». ¿Primarán los intereses nacionales sobre las particularidades de cada territorio y las posibilidades de llegar a acuerdos sectoriales con el PSOE?

No es incompatible defender el interés general y cumplir, a la vez, con tus obligaciones como presidente de una comunidad autónoma. Hay una frase de Joaquín Costa que me gusta especialmente y que decía que ser aragonés era ser doblemente español. Estamos muy orgullosos de lo que significó el Reino de Aragón, junto con el Reino de Castilla, para construir lo que hoy entendemos como España.

Entonces, ¿sobre los intereses particulares se impondrá la conjura de todos los barones contra Sánchez para impulsar a Feijóo hacia La Moncloa o no?

A nivel nacional, y cada uno desde nuestras responsabilidades autonómicas, defenderemos la igualdad y la Constitución, y seguiremos también defendiéndolas en la calle con la ley en la mano. Esto trasciende siglas y personas, cada uno desde nuestra responsabilidad tenemos la obligación de dar la batalla juntos al servicio del interés de todos los españoles.

¿Cuál es el proyecto político que, a su entender, debería defender su partido en Cataluña?

En Cataluña la política debe ir orientada a recuperar la presencia que ha ido perdiendo el Estado, porque Cataluña es importante para España y España es también importante para el bienestar y el futuro de Cataluña. Por tanto, creo que allí debemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, y ser siempre previsibles.

Pero esa política no ha dado muy buenos resultados electorales.

Nuestra posición en Cataluña está basada en unos firmes principios y tenemos que mantenernos en ellos, en la línea de lo que venimos haciendo en estos últimos años bajo el liderazgo de Alejandro Fernández.

No parecen tan seguros en Madrid sobre que Alejandro Fernández sea la mejor opción de futuro. Y hay pendiente un congreso…. ¿ Usted le ve renovando al frente de la Presidencia del partido en Cataluña?

Sí.

Por cierto, ¿la responsabilidad de que en Cataluña tengan hoy este problema severo de sequía es solo climatológica?

La Generalitat lleva demasiados años sin invertir en infraestructuras. Y en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que es el que afecta a Cataluña, el Gobierno de Sánchez decidió suprimir treinta de los embalses que estaban previstos en el anterior proyecto. En Aragón, aunque puntualmente se produzca una crecida del Ebro, no nos sobra una gota de agua: insisto, no debe llevarnos a confusión que durante una semana al año se produzcan grandes riadas por lluvias torrenciales que causan más daño que beneficio a nuestros agricultores y en nuestro campo.

¿Esto hay que entenderlo como un «que cada uno arregle sus problemas», aunque en algunos sitios críticos esté amenazada el agua de boca?

El agua de boca debe estar asegurada para todo el mundo, pero también hay que preservar la unidad de cuenca y hay que hacer todas las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro en toda España. Y esto es en lo que ha fallado el Gobierno.

No me queda claro si entonces usted es partidario de que haya solidaridad con Cataluña.

Debe haber solidaridad con los catalanes y con los aragoneses. Hay muchas obras pendientes en nuestra comunidad autónoma y hay miles de personas que viven del campo aragonés y que tienen problemas con sus regadíos. La solidaridad es importante desde todos los puntos de vista, pero nosotros también tenemos que defender aquello que es nuestro. Y en Aragón, por desgracia, las inversiones en infraestructuras, en fibra óptica, se han paralizado durante los últimos años y ahora, además, estamos viendo que las comunidades autónomas que no han hecho su trabajo reciben millones de euros y que a nosotros no se nos concede ni siquiera lo que estaba previsto y acordado en un Pacto del Agua que fue aprobado por todas las formaciones políticas. Igualdad y solidaridad, pero para todos.

¿Usted cree que el «caso Koldo» puede llegar a tumbar al Gobierno de coalición?

La corrupción siempre es repugnante, pero que se produzca a costa de una situación de especial vulnerabilidad de la sociedad la hace todavía más inadmisible. Éste no es el «caso Koldo», por cierto, es, como poco, el «caso Ábalos», y posiblemente estamos ante el caso de corrupción más repugnante de la historia de la democracia de este país porque el dinero que se robaba tenía como objetivo salvar vidas en un estado de alarma.

Comisiones por la venta de mascarillas también las hemos llegado a ver en otras Administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Una cosa es que estafaran a las Administraciones y otra, muy distinta, que hubiera responsables políticos que directamente planeaban las mordidas para su beneficio a costa de empresas que suministraban mascarillas que no cumplían todos los requisitos. Aquí estamos hablamos de que responsables del Partido Socialista no solamente vendían mascarillas defectuosas, sino que, además, se quedaban el dinero para marisquerías, vicios diversos y llevar una vida de lujo.

No me contestó antes si cree que este escándalo puede tener la fuerza suficiente como para tumbar al Gobierno de coalición.

El Gobierno de Sánchez es un Gobierno en descomposición y hay muchas razones que tarde o temprano van a hacer que los españoles lo desalojen del poder. El «caso Ábalos» es uno de ellos y los españoles, cuando llegue el momento, no se van a olvidar de eso, ni de las continuas mentiras, ni de traiciones como la ley de Amnistía.

¿A usted cómo le van las cosas con Vox?

Los resultados confirman que estamos sabiendo primar la respuesta a los problemas de los aragoneses sobre las diferencias que nos separan. Hemos aprobado ya un primer Presupuesto en el que crecen en un 12% las políticas sociales, en un 10% las políticas educativas y en un 10% las políticas en sanidad. Hay cosas en las que seguimos discrepando, pero nos estamos centrando en lo que nos une, que es el interés general de los ciudadanos.

¿De qué manera han celebrado el 8M?

Es evidente que en el PP tenemos una perspectiva sobre la igualdad de género y el papel de la mujer en la sociedad muy distinto del que tiene Vox. Nosotros creemos en la igualdad plena entre hombres y mujeres y no aceptaremos que se pierda ni un solo milímetro en ninguna de las conquistas de la igualdad en democracia.

¿Esto les ha supuesto vetar alguna de las propuestas que les haya planteado Vox en la acción de gobierno?

No trabajamos desde los vetos, sino desde el diálogo, la colaboración y el acuerdo.

¿A su Gobierno le está generando un problema la llegada de migrantes como parece que está ocurriendo en Cataluña?

En Cataluña se están aplicando políticas xenófobas por parte de los socios del PSOE.

Pero también hay otros dirigentes del PP que han hecho sólida su posición política en base a un discurso muy duro contra la migración.

En Aragón necesitamos la migración para mantener nuestro mercado con la misma pujanza que tiene en la actualidad, y por eso creemos que lo que tiene que haber son políticas de inmigración ordenada, en origen, y sostenidas en el principio de integrar y acoger dentro de nuestra comunidad con plenos derechos y plenas obligaciones.

¿Cómo definiría su relación con el Gobierno de Sánchez?

De baja intensidad. Hemos solicitado reuniones con los ministros que no se nos han atendido. Yo mismo llevo siete meses como presidente de la comunidad autónoma y aún no he recibido respuesta a la petición dirigida al presidente del Gobierno para hablar de los temas que afectan a los aragoneses. Creo que es realmente significativo que a nosotros ni nos reciban ni nos atiendan las llamadas, mientras abren un diálogo bilateral con el independentismo con sede en Ginebra.

El Partido Popular también está haciendo una oposición muy dura.

Sánchez es quien ha decidido levantar un muro y gobernar solo para una parte de los españoles. Han sido el Partido Socialista y sus socios quienes han abrazado la desigualdad y quienes entienden que se gobierna solo para aquellos que te han votado. Estamos viviendo un momento en el que se da la paradoja de que una mayoría de españoles está condicionada por lo que decide una minoría.

Para terminar, hoy el PP es una balsa de aceite. ¿Esto confirma que el problema en el pasado era Pablo Casado y no Isabel Díaz Ayuso?

Esto confirma que el Partido Popular es un partido responsable que sabe cuál es el papel que tiene que jugar en cada momento histórico. Ante la crisis a la que se enfrenta España es muy importante que el liderazgo de Feijóo sea un liderazgo incuestionable porque tenemos que plantar cara al mayor desafío que haya tenido España desde la Transición. De todas las amenazas que desde entonces ha sufrido la democracia, ésta es la más grave.

¿Mas que ETA, por ejemplo?

La democracia ha estado amenazada por ETA, por un golpe de Estado y por el proceso independentista. Y hay una diferencia fundamental en estos tres casos: es la primera vez que el Gobierno de España colabora con quienes nos amenazan. Cuando había terrorismo, el Gobierno de España luchaba contra los terroristas; y cuando hubo un golpe de Estado el Gobierno de España luchó también para frenarlo. Pero ahora el Gobierno de España se pliega a los intereses de los independentistas, en vez de defendernos de ellos, porque necesita sus apoyos. Por eso en este momento es más necesaria que nunca la responsabilidad del Partido Popular y que estemos unidos alrededor de un líder como Alberto Núñez Feijóo, con acreditado expediente de servicio público y un gran sentido de Estado».