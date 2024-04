El juez del "caso Koldo" da un respiro a Sánchez y rechaza llamar a declarar a Begoña Gómez por "informaciones periodísticas no contrastadas"

El juez Ismael Moreno ha vuelto a rechazar que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, declare como testigo en el "caso Koldo". El mismo día en que el presidente del Gobierno ha anunciado su decisión de seguir en el cargo tras cinco días de reflexión después de conocer la decisión de un juez de Madrid de investigar una denuncia contra su esposa por tráfico de influencias, el magistrado de la Audiencia Nacional ha dado un respiro al jefe del Ejecutivo, que se quejó del "sufrimiento injusto" que supone para su familia lo que calificó de "bulos deliberados" y "mentiras".

En la resolución en la que rechaza el recurso de la asociación Liberum, el instructor insiste en que en las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención" de Begoña Gómez de los hechos bajo la lupa judicial: el reparto millonario de comisiones en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas por parte de los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad, con el exasesor de José Luis Ábalos Koldo García en el ojo del huracán.

Para el magistrado, los supuestos vínculos de la esposa de Pedro Sánchez con el empresario Víctor de Aldama, principal comisionista de la "trama", y sus presuntas reuniones con este y el CEo De Globalia, Javier Hidalgo, para importar mascarillas desde China son meras "informaciones periodísticas no contrastadas" que no justifican una citación testifical. Sin perjuicio, precisa, "de lo que resulte en el devenir de la investigación". Ahora, la acusación popular puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su supuesta reunión con Aldama no es "reveladora de nada más"

El juez Moreno señala que el hecho de que, como afirma la acusación popular, Begoña Gómez se haya reunido con Aldama "tampoco es revelador de nada más", pues considera una especulación afirmar que se reunió con el empresario para tratar "cuestiones relativas a los contratos de adjudicación del suministro de mascarillas". Para el instructor la supuestas existencia de esos contactos o reuniones "no es, en principio, indicativa o reveladora" de que la esposa de Sánchez "pudiera haber tenido conocimiento o alguna relación con los hechos objeto de las presentes diligencias", por lo que "no es procedente, en el momento actual, acceder a tal solicitud de recibir declaración en calidad de testigo" a Begoña Gómez.

El instructor del "caso Koldo" es concluyente. Y tras preguntarse si en la documentación analizada "aparece algún dato o elemento que apunte al eventual conocimiento o intervención, aun de manera puntual", en hechos que pudieran estar vinculados con los contratos investigados, deja claro: "La respuesta es no". Además, recalca, "no se puede obviar que uno de los delitos investigados es el de organización criminal". Y señala que "ya se irá viendo" la trascendencia del análisis de la abundante documentación intervenida a los imputados en soporte digital para afianzar o no, junto a "la revelación de nuevos datos", los indicios existentes respecto a la comisión de este delito "y sobre nuevos hechos que puedan tener trascendencia delictiva".

En su recurso de reforma, Liberum consideraba procedente la declaración como testigo de Begoña Gómez "a fin de evitar un juicio paralelo, ya sea en la comisión de investigación en el Senado o cualquier otro Congreso o Asamblea, como en la prensa". "Con toda justicia", defendía, tenía que ser citada como testigo, "máxime al conocer" -insistía- que está siendo investigada por un juez de Madrid, en referencia a la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias, por hechos que "pueden ser vasos comunicantes con los investigados" en el "caso Koldo".