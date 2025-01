La juez apuntala sus indicios contra el hermano de Sánchez: "Todo parece indicar que el puesto se creó para él"

La magistrada que investiga al hermano de Pedro Sánchez parece acotar los indicios contra él por la creación de su puesto en la Diputación de Badajoz. Tras escuchar a una decena de imputados por estos hechos, ha advertido que "todo parece indicar" que el puesto se creó para asignárselo a él. La instructora, que investiga si se cometió delito con la creación de la plaza de coordinador de conservatorios, habla ya de "irregularidades" en el proceso de selección de candidatos.

En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, precisa que se han ido corroborando los indicios de criminalidad existentes en la causa. Para empezar, afirma que las motivaciones que se recogieron en la Memoria sobre la creación de esta plaza en la Diputación de Badajoz fueron negadas en sede judicial por los directores de los conservatorios, los cuáles desmintieron que la creación de este puesto fuera prioritaria.

Se apunta, dice la juez, a una "necesidad política de difusión de las actividades culturales" como motivo para crear el puesto de trabajo que ocupa el hermano del presidente del Gobierno. "Si fuera cierto no entiende esta juzgadora por qué no se hizo constar así en la documentación respectiva", sostiene. Además, avisa que tampoco se justificó que la necesidad de que el puesto lo fuera de personal de alta dirección, cuando la doctrina establece que su uso debe ser restrictivo y, además, debe estar motivado.

"La petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo, encontrándose igualmente irregularidades en el proceso de selección de los candidatos, por lo que todo parece indicar que el Puesto se creó para ser asignado al Sr. Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad", alega.

Requerimiento a Moncloa

Además, Beatriz Biedma ha requerido a Moncloa para que "a la mayor brevedad" informe al juzgado sobre los puestos ocupados por Luis Carrero Pérez, el exasesor de Presidencia que se dirigía a David Sánchez como "hermanito". La instructora quiere conocer qué vínculos tiene con el Gobierno después de los correos interceptados a la Diputación de Badajoz que evidencian que trabajó para el músico, al menos, desde mediados de 2022.

En su auto,la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz libra oficio también al Teatro Real de Madrid para que informe si ha tenido relación laboral alguna con David Sánchez, a quien investiga por presuntos delitos contra la Administración Pública. En este caso la instructora quiere saber si ha ocupado algún tipo de cargo "en cualquier órgano" y, en su caso, las remuneraciones que le hubieran abonado.

En relación con el cargo de Carrero, la juez quiere esclarecer qué tipo de relación le vincula a David Sánchez, toda vez que, tras un primera acercamiento de éste al músico, terminó siendo contratado por la Diputación como jefe de la Sección de Coordinación y Programas de Actividades Fronterizas. Desde este puesto se encargó de buscar financiación para las actividades musicales de David Azagra -su nombre artístico- y también le abrió camino en países como Portugal.

Por todo ello requiere a la Diputación de Badajoz toda la documentación relativa al procedimiento de creación del cargo que ostenta este exasesor de Moncloa y las actas de las 'Reuniones de Presupuestos' que habrían tenido lugar entre el 10 y el 11 de Octubre de 2016 en la localidad extremeña de Valdivia. También reclama todos los informes de la Diputación sobre la consecución de los objetivos y las actividades realizadas por David Sánchez desde que se adjudicó la plaza pública de coordinador de conservatorios.

Se trata de diligencias solicitadas por José María Bueno, letrado de Manos Limpias y quien dirige a las acusaciones populares en este procedimiento, en el marco del cual se investiga la creación de la plaza que se adjudicó el hermano del presidente del Gobierno en 2017 así como su cambio a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La juez apuntala el delito de prevaricación

La magistrada -que también se niega a archivar la causa respecto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ängel Gallardo, líder de los socialistas extremeños- rechaza, entre otras, las alegaciones de la responsable de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cinta, sobre la que se muestra contundente al asegurar que "participó activamente en el procedimiento de creación" del puesto de trabajo de coordinador de las actividades de los conservatorios, que fue adjudicado al hermano de Pedro Sánchez en 2017, y en el denominado "cambio de nomenclatura” en octubre de 2022 a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, según se desprende del examen de los correos intervenidos".

Biedma perfila los contornos de uno de los delitos investigados, el de prevaricación, al hacer hincapié en que Cinta contribuyó a dar "apariencia de legalidad" al procedimiento administrativo que "tenía como finalidad" el nombramiento de David Sánchez como personal de alta dirección "y la acomodación posterior de su puesto de trabajo a sus preferencias personales, concretamente a su proyecto de ópera al que ya se refirió en la documentación presentada para acceder al puesto". Y distingue entre "la discrecionalidad que puede amparar determinadas actuaciones de la Administración Pública y la arbitrariedad, constitutiva esta última de delito de prevaricación".

Y rebate la afirmación de la responsable de Personal de que el cambio de denominación de ese puesto de alta dirección pasó por la negociación sindical, "lo cual no es posible porque la Mesa de Negociación tuvo lugar" el 25 de octubre de 2022, un día antes de que se modificara la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación y de que se aprobase el informe de legalidad.

La instructora tiene la convicción de que "el denominado cambio de nomenclatura" del puesto de Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2022 tenía el objetivo de "dar apariencia de legalidad a una realidad clamorosa" consistente en que como coordinador de conservatorios "ya no realizaba ninguna de las funciones contenidas en su contrato de alta dirección de julio de 2017", como ha quedado demostrado -subraya- tras las declaraciones de los directores de esos conservatorios.

Implica al presidente de la Diputación

Biedma señala que existen determinados datos objetivos "que no han podido ser razonados con suficiente lógica por ninguna de las personas que ha declarado", como son que a la ficha de modificación del PT no se acompañó el documento relativo a la descripción de las funciones, a diferencia de otras modificaciones de puestos de trabajo 49 analizadas por la juez, pues "en todas ellas se incluyen las funciones genéricas y específicas del puesto". Y no se hizo así, mantiene, porque de haberlo incluido las funciones que constaban en los correos electrónicos preparatorios "sería evidente que se trataba de la creación de un puesto nuevo" que obligaba a convocar el correspondiente concurso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz también censura el comportamiento de Gallardo, presidente de la Diputación, "al disponer la contratación del señor Sánchez" y hace hincapié en que "no hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto que la falta de necesidad del mismo, la celeridad en su provisión", que dicha provisión tenga lugar "cuando el candidato al que pretende otorgarse está , precisamente, buscando trabajo", y que se dote al procedimiento "de una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de trámites formales pero que en realidad ocultan la intención de satisfacer un interés distinto al general".

Biedma reclama a la Diputación de Badajoz toda la documentación relativa a la creación del puesto de coordinador de conservatorios en 2017, las actas de las denominadas "reuniones de presupuestos" (en cuya tramitación el área de Cultura no planteó en un principio la necesidad de contar con ese puesto, como tampoco los conservatorios afectados) celebradas el 10 y el 11 de octubre de 2016 en el municipio de Valdivia, y los informes periódicos "sobre el grado de consecución de los objetivos programados y planes de actuaciones", así como de "cuantas actividades" fuesen organizadas, que fuesen realizados por David Sánchez "desde el inicio de su actividad en la Diputación hasta el día de hoy".