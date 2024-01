La Junta Electoral admite una denuncia contra Óscar Puente por "violar la neutralidad" en campaña electoral

La Junta Electoral de Galicia ha estimado parcialmente una denuncia del Partido Popular contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿El motivo? un viaje la víspera de los Reyes Magos en un tren Talgo 106. Una vez en la estación, acompañados por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, anunciaron la llegada los nuevos trenes de alta velocidad (AVE) a partir de marzo de 2024.

Desde este organismos entienden que se vulneraron los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que hacen referencia a que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos así como cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos. No obstante, pese ha haber incurrido en estas prohibiciones, ha decidido no incoarles un expediente sancionador.

Puente aseguró ante la Junta Electoral que no se trataba de ningún acto institucional ni pretendía promocionar los logros del Gobierno. Asimismo, declaró que sus declaraciones fueron espontáneas y que no tenían como objetivo influir en el proceso electoral en Galicia. Un argumento defendido por el alcalde de Vigo que ratificó que en ese acto no se solicitó el voto para ninguna candidatura.

Sin embargo, la Junta Electoral entiende que la presencia conjunta en ese acto de las autoridades de la Administración del Estado, de la Administración Local y de uno de los candidatos a la Presidencia de la Xunta en las elecciones al Parlamento de Galicia del 18 de febrero de 2024 no puede ser casual. Y tampoco considera "casual" la amplia presencia de los medios de comunicación.

Por otra parte, en función de algunas de las declaraciones que Puente y Caballero efectuaron ante los medios de comunicación son una clara loa a los logros obtenidos en materia de infraestructuras, por lo que sí tendrían indudables connotaciones electoralistas.

En definitiva, a juicio de la Junta Electoral, supone "una violación de los principios de neutralidad de los poderes públicos y de igualdad entre los actores electorales".