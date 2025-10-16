Koldo llevará al Supremo una "mochila" por si ingresa en prisión

Koldo García acudirá a su citación de este jueves ante el Tribunal Supremo preparado para cualquier escenario. El exasesor de Ábalos llevará con él una mochila por si el magistrado Leopoldo Puente ordena su ingreso en prisión, según informan fuentes de su entorno a LA RAZÓN.

En este "macuto" tiene "mudas limpias" y medicación por si tuviera que pasar una temporada en la cárcel, según informan estas mismas fuentes. Koldo no está nervioso y tampoco tiene miedo sobre la decisión que pueda tomar el juez.

Desde hace semanas, y quizás meses, lleva denunciando su indefensión ya que considera que las frases que obran en los atestados de la Guardia Civil están sacadas de "contexto". Ha solicitado de forma reiterada, sin éxito, que le devuelvan sus dispositivos móviles para, al menos, poder defenderse de Claudia Montes.

La exmiss Asturias ha protagonizado diversos platos de televisión donde ha aireado su relación con Ábalos y también ha criticado a su exasesor. Una versión que contrasta de forma diametral con el testimonio de Koldo que argumenta que esta mujer tiene una deuda con él que no ha pagado en todo este tiempo.

La mochila de Koldo

Para poder armarse contra todos los frentes que tiene abiertos es necesario que vuelva a disponer de su teléfono móvil. Es por ello, que Koldo intentará este jueves responder a lo que pueda ya que muchos de los acontecimientos que están sobre la mesa se remontan a siete años atrás en el tiempo.

Salida de Koldo García del Tribunal Supremo tras su declaración. Jesús G. Feria La Razón

Su defensa ha pedido en los últimos días la nulidad de la causa ya que considera que el Supremo se ha extralimitado en la investigación. El caso mascarillas ha dejado paso al rescate de Air Europa o el pago de "mordidas" por obras públicas.

Con todo ello, Koldo se presentará con esa mochila ante el juez dispuesto a afrontar cualquier decisión que tome Leopoldo Puente. Un "macuto" que lleva días preparado y que se desconoce aún dónde pernoctará el jueves por la noche.