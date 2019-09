La última acrobacia del comandante Marín

Todo fue muy rápido y apenas hay datos que puedan explicar qué paso el lunes a las 9:38 horas, cuando el avión que pilotaba el experimentado comandante Francisco Marín Núñez se estrelló frente a las costas de La Manga. Los equipos de rescate siguen buscando, por un lado, los trozos del C-101 que pilotaba y, por otro, los restos del ex miembro de la «Patrulla Águila». Una tarea complicada ya que, debido a la fuerza del impacto con el agua, quedaron esparcidos en una zona muy amplia y, según explican los expertos, «es como si se hubiesen desintegrado por la brutalidad del choque».

Serán esos pedazos en los que ha quedado convertida la aeronave de entrenamiento los que, una vez «reconstruida», podrían aportar algo de luz a la investigación para ver qué pudo ocurrir, pues estos aviones carecen de caja negra, un handicap importante a la hora de llevar a cabo la investigación. Además, y para complicar aún más las cosas a los miembros de la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), el comandante Marín no avisó a la Torre de control de lo que le ocurría.

«No hubo ninguna comunicación en ese momento. No declaró la emergencia», aseguran desde el Ejército del Aire. El motivo de no alertar por radio a la torre pudo deberse a lo rápido que ocurrió todo y a las altas velocidades que alcanza el avión. No hay que olvidar que el piloto realizó un «looping» que suele concluir con un picado a gran velocidad para, inmediatamente, volver a levantar el avión, algo que en esta ocasión no pudo hacer el comandante, que intentó rectificar hasta el último momento, como puede observarse en los vídeos que se ha publicado del siniestro.