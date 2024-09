Landaluce: «Me preocupa que tengamos un mal acuerdo con Gibraltar que perjudique a la zona»

José Ignacio Landaluce (Logroño, 1959) es senador por la provincia de Cádiz y alcalde de la ciudad de Algeciras desde 2011. Se ha convertido el mayor azote al Gobierno durante las negociaciones con Reino Unido tras el Brexit. Reclama información y un acuerdo que no hipoteque el futuro del Puerto de Gibraltar.

¿Hay comunicación con el Ejecutivo central sobre el acuerdo?

Ninguna.

¿Qué es lo que le preocupa de la negociación?

Me preocupa que tengamos un mal acuerdo.

¿Qué sería para usted un mal acuerdo?

Un mal acuerdo para mí sería que no se atienda a cuestiones como la competencia desleal o el dumping fiscal. Un mal acuerdo sería que no se preste atención al contrabando o que no se luche contra lo ilícito. Por supuesto, que no se denuncien los rellenos y la usurpación de las aguas desde tierra con los rellenos. Un mal acuerdo también sería que no se denuncie la ocupación de aguas españolas por parte de Gibraltar en la Bahía de Algeciras y el Mar de Alborán por parte de buques que ocupan una lámina de agua como zona de espera para hacer bunkering. Me preocupa también que cuando los barcos recalan en Algeciras, tiene que pagar una tasa europea por contaminación mientras que en Tanger Med (Marruecos) o en el Puerto de Gibraltar no se hace. En definitiva, me preocupa que Gibraltar sea un puerto europeo para unas cosas y para otras no. Es decir, que se apropie de las normas que le interese y las ponga en marcha, según le convenga o no ser miembro de la Unión Europea.

Entiendo que le preocupa que el puerto de Algeciras pierda competitividad ...

Pues, claro. Lógicamente si no se atiende a todas estas cuestiones, se le está haciendo un daño terrible al Puerto de Algeciras y su futuro. Es nuestra principal fuente de alimento y principal fuente de actividad económica. Ahora bien, no se si todo esto podría pasar porque no sabemos qué se está negociando. Lo único que sabemos es que los gibraltareños están muy contentos y que ellos tienen información. Si ellos están contentos, nosotros deberíamos de preocuparnos.

Este verano, los ecologistas denunciaron que se están realizando nuevos rellenos en Gibraltar para ganar terreno, ¿lo ven ustedes de Algeciras?

Los bloques se ven perfectamente. Son grandes bloques, una gran joroba de tierra de varios metros de altura. Son montones de tierra y piedra.

¿Lo ha denunciado ante el Gobierno?

He presentado distintas preguntas e iniciativas parlamentarias. El Gobierno responde unas veces que no compete a Medio Ambiente, otras veces te dice que no es competencia de Interior, y en otras ocasiones, Exteriores no responde o dice que no tiene conocimiento. Sin embargo, nosotros vemos esa gran montaña de tierra y piedra que está usurpando y rellenando nuestras aguas. El gobierno calla para que no haya ningún tipo de tensión durante la negociación y Gibraltar lo está aprovechando.

¿Qué reclama Algeciras mientras continúa la negociación. ?

El Gobierno, en el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, aprobó el plan Campo de Gibraltar, que consistía en una inversión de unos 1000 millones de euros por parte de una docena de ministerios distintos. Ese plan no se está cumpliendo. No hay que esperar a un acuerdo con Gibraltar para tener actuaciones.