El PP lanza en redes una nueva campaña contra Sánchez, "el maestro del no es mi culpa"

Cuando el volcán arrasó Canarias, la culpa era del cambio climático. Cuando la DANA golpeó Valencia, la culpa era de la Comunidad. Cuando los trenes no llegaban, la culpa era de los técnicos. Cuando España se apagaba, la culpa era de las eléctricas. Ahora con España ardiendo, la culpa es de otros... o del chachachá".

De esta manera comienza el nuevo vídeo que el Partido Popular ha compartido en sus redes sociales, con el que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no asumir sus responsabilidades. "La culpa siempre es de otro pero siempre lo pagamos los españoles".

Se trata de la nueva campaña que el PP ha lanzado en redes, en el que señalan a Sánchez como el 'maestro' del "no es mi culpa". En el momento en el que se publican estas líneas, el vídeo ha alcanzado las 40.000 reproducciones en plataformas como X, la antigua Twitter.

El vídeo, una voz en off con una imagen de Sánchez visitando una de las zonas incendiadas este verano de 2025, continúa asegurando que "una vez más, ante las desgracias que sufre España, el Gobierno central mira hacia otro lado, permite que el territorio sufra y después, en lugar de asumir responsabilidades, utiliza al equipo de opinión sincronizada para manipular la verdad de manera despiadada".

"Pero este tiempo se acaba", continúa el mensaje de los populares. "Los españoles pronto elegirán cambio para que nada de esto vuelva a repetirse en España".

Por supuesto, la publicación ha generado todo tipo de reacciones. Desde usuarios que acusan al PP de hacer lo propio con la gestión de sus comunidades autónomas a quienes señalan que si el Gobierno de Sánchez "nunca tiene culpa de nada", "entonces, ¿para qué sirve?".