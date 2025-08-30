El PP acusa al Gobierno de estar "agonizando y débil" y reclama un nuevo sistema de financiación autonómica

El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, ha asegurado este sábado que España afronta un mes de septiembre "con el peor escenario posible" debido a que, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez está "agonizando y débil" porque "no es capaz de presentar unos Presupuestos Generales".

"Lleva más de la mitad de la legislatura y todavía no ha presentado un solo presupuesto. Agonizando y débil porque no es capaz de aprobar leyes. Y las que aprueba es a costa de pagar el chantaje a sus socios separatistas y la izquierda radical", ha denunciado en unas declaraciones efectuadas esta mañana en Sevilla.

Bravo ha subrayado que el Ejecutivo de la Nación se encuentra "agonizando y débil por la agenda judicial y las tramas de corrupción que le rodean" y ha citado expresamente a los "Koldos, Ábalos, Leires, prostitutas y Cerdanes", en alusión a los supuestos casos de corrupción de implican al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; a su ex 'mano derecha', Koldo García; al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y a una de las llamadas 'fontanera del PSOE', Leire Díaz.

El dirigente 'popular' también se ha referido a la citación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el próximo 11 de septiembre para dar explicaciones tras su nueva imputación por malversación de fondos públicos por la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en el Palacio de la Moncloa.

Juan Bravo ha añadido que están "en la lista de espera" el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así como el hermano del presidente español, David Sánchez, que se sentará por tráfico de influencias y prevaricación por supuestamente lograr un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz irregularmente.

Críticas al "cupo separatista"

En relación con el debate sobre la condonación de deuda de las comunidades autónomas y el que ha denominado "cupo separatista" a Cataluña, el vicesecretario popular ha criticado las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que estas medidas "son un agravio para todos los territorios".

"Si la condonación y el cupo separatista eran tan buenos, ¿por qué no aparecen en el programa electoral del Partido Socialista del 23 de julio en la página 226? ¿Por qué solamente aparecieron cuando fueron necesarios los votos de los partidos separatistas para que Sánchez o Illa fueran presidentes?", ha preguntado.

Bravo ha recordado que Montero "criticaba este sistema cuando era consejera en Andalucía" y ha afeado que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica "en el plazo de un año".

"El PP propone un nuevo sistema de financiación autonómica basado en la multilateralidad, trabajado entre todos, con un fondo transitorio mientras se aprueba un nuevo modelo, con gestión conjunta de fondos europeos y teniendo en cuenta variables como la dispersión, el envejecimiento, el coste real de los servicios, el coste de la vida o la insularidad", ha detallado el vicesecretario de Hacienda del PP.

Según ha defendido, se trataría de un modelo que "responda a los datos y a las necesidades reales y no a las exigencias de los partidos", dotando de más recursos "a todas las comunidades autónomas para atender lo más importante: sanidad, educación y políticas sociales".

"Los españoles están cada vez más arruinados"

En este contexto, el vicesecretario del PP ha señalado las "dificultades de la economía de los españoles, que están cada vez más arruinados y con menos poder adquisitivo" "En septiembre subirá la luz como consecuencia de la mala gestión del mix energético del apagón. Las familias afrontarán la vuelta al cole con muchas dificultades derivadas del incremento de los costes de la vida, la cesta de la compra y la vivienda", ha expuesto, para agregar que "con Sánchez no hay vivienda".

Juan Bravo ha advertido además de que "se derrumban los servicios del Estado" y ha puesto como ejemplo "la falta de respuesta del Gobierno en incendios, inundaciones o el caos ferroviario". En este último caso, ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se dedica a tuitear y atacar en lugar de dar respuesta a las cancelaciones, a los retrasos o a los miles de personas que se quedan encerrados en los trenes".

El dirigente nacional del PP ha insistido en que "los españoles pagan más impuestos" y ha cifrado en 97 las subidas aplicadas desde 2018, lo que supone, según ha dicho, "170.000 millones más que en ese año, 3.500 euros por cada español y 14.000 euros más por familia de cuatro". "¿Y para qué? ¿Para mejorar los servicios? No. Para pagar el precio de este gobierno a sus socios para que Sánchez continúe un día más en el poder", ha asegurado, acusando al Ejecutivo central de "hacer cada día más pobres y más desiguales a los españoles" y de "provocar enfrentamiento".

Bravo también ha cargado contra lo que considera una "desprotección ante las emergencias". "Cuatro de cada cinco solicitudes de ayudas por parte de los españoles no han tenido todavía respuesta. Esta gestión irresponsable demuestra la incapacidad, la mala gestión y sobre todo dejar abandonados a los españoles en los peores momentos", ha afirmado.