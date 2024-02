El PP se lanza a seducir a los votantes del PSOE que rechazan un pacto con los separatistas del BNG

En la recta final de la campaña gallega, el PSOE se encomienda a la candidata del BNG, Ana Pontón, para poder sacar de la Xunta a los populares. Y es que los socialistas siguen cayendo en las encuestas y están sin ninguna opción de gobernar, por lo que el escenario que les queda a los de Pedro Sánchez y José Ramón Gómez Besteiro pasa por destronar a Alfonso Rueda reeditando el gobierno Frankenstein. Ante este escenario, de un PSOE echado en brazos del BNG, el PP se ha lanzado a captar a todo aquel votante de los socialistas que rechace los pactos con los independentistas, con el objetivo de apuntalar la mayoría de los populares.

Fuentes del PP lamentan que la maquinaria electoral de un partido con 140 años de historia esté "al servicio de una formación independentista. El PSOE ya ha entregado Pamplona a Bildu, pero "ahora trabaja para que el independentismo gallego gobierne en Galicia". Advierte de que lo hace con recursos humanos y económicos propios. "Nunca había llegado tan lejos", afirman.

"Ya no aspira a que el independentismo le aúpe al poder pese a perder las elecciones, como sucedió a nivel nacional con Pedro Sánchez. Al presidente del Gobierno le vale ahora que sea su partido quien aúpe al independentismo", destacan las mismas fuentes. Advierten de que el PSOE plantea regalar sus votos al BNG, una formación que aspira a eliminar el castellano de las aulas en Galicia y a "plantear un ‘procés’ a la gallega".

En este sentido, los populares recuerdan que, de las tres comunidades históricas definidas por la Constitución, la única que no tiene un Gobierno independentista es Galicia. "Sánchez quiere que eso cambie", advierten y, por ello, van a pedir que se aglutine todo el voto de los gallegos que no se sientan independentistas en torno al PP. "Pediremos aglutinar en torno al PP a los gallegos que no se sientan independentistas, que se sientan gallegos y españoles, y que quieran proteger a Galicia de la inestabilidad de la política española y de las excentricidades del independentismo", apuntan.

En esta estrategia, también van a tratar de comerle todavía más terreno a un PSOE que se encuentra cuesta abajo y sin frenos, ya que las encuestas proyectan más pérdida de votos para los socialistas. "Apelaremos al votante moderado del PSOE y al de otros partidos que entiendan que la única alternativa al PPdeG es un Gobierno como el de Cataluña. Esto ya no es una pelea electoral de bloques: es España sí o España no", señalan las fuentes del PP.