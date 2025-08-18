Los riesgos para la piel de los guardias civiles de alta montaña: "Una exposición solar y climática"

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha reclamado a la Administración que se ponga manos a la obra y les proporcione los productos necesarios para preservar su salud y su bienestar. Las condiciones de sus misiones les pone en el foco de problemas dermatológicos y requieren un cuidado para no tener que acarrear las consecuencias.

Así, los Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha trasladado una propuesta dirigida a reforzar la salud y la prevención de riesgos laborales del personal del Servicio de Montaña. La iniciativa se fundamenta en las condiciones extremas a las que este colectivo se enfrenta de forma habitual: entornos de alta montaña, bajas temperaturas, elevada radiación ultravioleta y exposición prolongada a nieve y viento.

El documento solicita incorporar protectores solares y labiales de alta protección (SPF 50+) y cremas hidratantes o regeneradoras específicas para frío intenso en la dotación reglamentaria, ya sea en el catálogo de material individual o en el de primeros auxilios. También clasificar estos productos como Equipos de Protección Individual (EPI) en el ámbito del Servicio de Montaña, garantizando su suministro regular.

La exposición solar y climática

Asimismo, exigen reconocer la exposición solar y climática como riesgo laboral específico, adaptando los protocolos de prevención para incluir revisiones dermatológicas periódicas. Además, IGC propone establecer un sistema de reposición y control de stock que asegure la disponibilidad de este material en todo momento, especialmente durante campañas de invierno y verano de alta actividad.

Miembros del Greim de la Guardia Civil durante un rescate en la montaña Guardia Civil La Razón

Desde IGC recuerdan que la protección dermatológica no es un complemento opcional, sino una "necesidad básica" en el desempeño de funciones en alta montaña. Igual que se dota al personal de cascos, gafas o arneses, la piel, primer elemento expuesto y barrera frente al entorno, requiere medidas preventivas específicas.

Por ello, destacan que la implantación de estas medidas contribuirá a preservar la salud y el bienestar de nuestro personal, garantizando que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones de seguridad y prevención posibles.