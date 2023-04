Llega a Torrejón el avión con 72 personas evacuadas de Sudán

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, acaba de recibir al avión de la Fuerza Aérea Española, en la Base Aérea de Torrejón, con 72 pasajeros a bordo (34 españoles y de otras 11 nacionalidades) procedentes de Sudán, según informan fuentes de Exteriores.

Más de una semana después del inicio de la guerra civil de Sudán y en medio de graves tensiones, los ciudadanos españoles fueron evacuados anoche en un Airbus A400M Atlas con cuatro motores de hélice perteneciente al Ejército del Aire que despegó en torno a las 22 horas de la base aérea de Wadi Seidna, actualmente controlada por elementos del ejército regular sudanés, y puso rumbo con destino a Yibuti con nuestros compatriotas a buen recaudo en su interior.

España se sumó así a la lista de países que han completado la evacuación de su nacionales en Sudán, una lista que incluye a Estados Unidos, Arabia Saudí, Francia y Reino Unido.

Llegan a Torrejón los evacuados de Sudán Exteriores

Tras recibir a los compatriotas en la base aérea pasadas las once de la mañana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que su llegada es "un momento feliz y de alivio" tras completar "con éxito" la evacuación de aquellos españoles que han querido abandonar el país. Algunos han optado permanecer en el país africano. "He podido saludar a representantes de las embajadas de muchos de los países como México, Venezuela, Colombia, Portugal y Polonia", que componen la lista de nacionalidades que han viajado en el A400 de las fuerzas armadas españolas. Además, ha dicho que le ha dado un fuerte abrazo al embajador y le ha felicitado por la labor en estos momentos tan complicados en un país donde el fuego cruzado no cesa. De hecho, ha dicho que le ha trasladado su número al Rey.

De hecho, los Reyes han felicitado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "el éxito de la operación desarrollada en Sudán para evacuar un numeroso grupo de civiles españoles y de otras nacionalidades", informan fuentes de la Casa Real. Han extendido, asimismo, el reconocimiento al jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y al general jefe del Mando de Operaciones, teniente general Francisco Braco, así como al embajador español en Sudán, Isidro Gonzalez.

Así fue el dispositivo

Evacuación de 72 personas de Sudán Ministerio Defensa

La operación de traslado desde la Embajada de España en Jartum se desarrolló sin ningún tipo de incidente gracias a un dispositivo de seguridad para garantizar la integridad del traslado para los miembros del convoy. El operativo, por parte de las Fuerzas Armadas españolas, ha estado compuesto por cuatro aviones del Ejército del Aire y del Espacio, que han operado entre Yibuti y España para transportar todo el material y personal militar implicado en la operación, que se ha llevado a cabo desde el aeropuerto de Jartum. Para ello, se ha implicado a cerca de 200 militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire.

Igualmente, desde Yibuti, se ha contado con el apoyo del personal del Destacamento Orión, que se ha convertido en base avanzada para el despliegue de la Operación de evacuación de personal civil español en Sudan tras el estallido del conflicto armado.