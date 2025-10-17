El PP abrirá un nuevo frente contra el Gobierno en el Constitucional por no presentar los Presupuestos

Suma y sigue. El Partido Popular abrirá un nuevo frente contra el Gobierno en el Tribunal Constitucional. Esta vez, por no aprobar y presentar en tiempo y forma los Presupuestos Generales del Estado. El plazo venció hace semanas y, como informó en exclusiva LA RAZÓN, la formación, a través del Senado, va a iniciar un nuevo conflicto entre órganos constitucionales.

La dilación, un año más, de un proceso que viene regulado en la Carta Magna, en el Artículo 134 (el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior), es el "encaje del contencioso". Lo explican fuentes de la dirección: "Se está hurtando un derecho a los senadores".

En condiciones normales, el texto presupuestario ya habría desembarcado en las Cortes y estaría en pleno trámite de debate y votación. Pero, nada de nada. A pesar de que el Gobierno insiste en que la ley se aprobará en breve, ni siquiera ha habido luz verde en el Consejo de Ministros. Y el PP quiere añadir más presión porque sabe que, en términos políticos, un rechazo del Congreso a las cuentas públicas se interpretaría en términos plebiscitarios sobre la legislatura. Sería un golpe mortal.

Así pues, Génova confirma la información que publicó este diario: "El pleno del Senado de la próxima semana debatirá y votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente Presupuestos. Una vez aprobado, si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes se abre un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional".