Una parálisis que, sin embargo, no ha impedido que los partidos políticos sí se hayan dado prisa para acordar otro tipo de cuestiones. Fueron capaces de consensuar, por ejemplo, el reparto de los cargos para dirigir la s comisiones parlamentarias que, a su vez, dan lugar a pluses salariales de entre 740 y 1.500 euros al mes. Llegaron a este acuerdo pocos días antes del comienzo de agosto, a pesar de que en este mes cierra el Congreso de los Diputados. Lo que implica que los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces en las comisiones no se han estrenado en estas responsabilidades pero sí ingresarán en sus cuentas corrientes esta retribución extra con cargo a las arcas públicas.

Vox, el menos asesorado

En la Cámara Baja, de los 201 asesores ya operativos, la mayor parte, un total de 179, trabajan para los grupos parlamentarios. El PSOE, como fuerza con mayor número de escaños, es también la que más personal de confianza tiene: el grupo que capitanean Adriana Lastra y Rafael Simancas suma 68 nombramientos. Por detrás, las otras tres grandes formaciones cuentan, a día de hoy, con un número similar de asesores en el Congreso: 29 tiene el grupo confederal de Unidas Podemos; 28, el Partido Popular; y 27, Ciudadanos.

Vox es, por número de diputados, la quinta fuerza del Congreso. Tienen 24 diputados y, sin embargo, los de Santiago Abascal sólo han designado, de momento, a cinco asesores. ERC, por ejemplo, tiene menos diputados que Vox –logró 15 en las elecciones generales, aunque el acta de Oriol Junqueras está suspendida– y ya tiene adscritos a su grupo a ocho asesores. El PNV, por su parte, ha fichado, hasta ahora, a cuatro trabajadores de confianza.

En el Grupo Mixto, conviven seis fuerzas políticas distintas: Junts per Cataluña, EH Bildu, Navarra Suma, Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. Estas formaciones suman un total de 17 diputados, aunque tres de ellos –Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull– se encuentran, igual que Oriol Junqueras, suspendidos por su situación procesal en relación con el juicio del 1-O. En lo que respecta a los asesores, estos seis partidos han realizado de momento un total de diez contrataciones.

250, el límite del Congreso

Al margen de los grupos parlamentarios, los diputados que forman parte de la Mesa del Congreso también tienen derecho a contar con asesores. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha registrado un total de seis nombramientos: un director de Gabinete de la Presidencia, un director adjunto de Gabinete, una directora de Comunicación, una jefa de la Secretaría de la Presidencia, una jefa adjunta de la Secretaría y una secretaria. Los ocho diputados que ostentan los cargos de vicepresidentes y secretarios del Congreso –responsabilidades que se reparten entre el PSOE, Podemos, PP y Cs, con dos puestos para cada formación– suman a esta larga lista los nombramientos de otros 15 asesores.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Ana Pastor –que actualmente desempeña su labor como vicepresidenta tercera de la Cámara Baja– cuenta con otra asistente adicional en su condición de ex presidenta del Congreso durante la pasada legislatura.

Además de estos 201 asesores ya nombrados en el Congreso, es seguro que esta cifra aumente cuando los diputados regresen de su descanso veraniego, ya que la Cámara Baja tiene un cupo de hasta 250 trabajadores eventuales para la asistencia de los grupos parlamentarios así como de los miembros de la Mesa.

En el Senado, según los datos que figuran en el portal de transparencia de su web oficial, ya se han formalizado otros 47 nombramientos. De este total llama la atención los ocho asesores que concentra el presidente de la Cámara Alta, el socialista Manuel Cruz: un director de Gabinete, una directora de Comunicación, una adjunta de Comunicación, dos asesores, un jefe de la Secretaría de la Presidencia, una secretaria del presidente y una secretaria del Gabinete del presidente. Cada una de las dos vicepresidencias del Senado y de las cuatro secretarías cuentan con otros dos asesores.

En lo que concierne a los ocho grupos parlamentarios que se reparten los escaños de la Cámara Alta, el personal de confianza se mantiene repartido así a día de hoy: ocho para el PSOE; cinco para el PP; uno para el grupo que comparte Esquerra Republicana de Cataluña con los abertzales de EH Bildu; dos para el PNV; dos para el grupo Izquierda Confederal –en el que se integran Adelante Andalucía, Mès per Mallorca, Compromís, Más Madrid y Catalunya En Comú Podem–; dos para Junts per Cataluña; tres para Ciudadanos; y dos para el Grupo Mixto. El ex presidente del Senado, el popular Pío García Escudero, ha nombrado para su asistencia a otros dos asesores.