Una magistrada del Tribunal Supremo de EE UU: la presencia de mujeres "ha cambiado la visión" de la Justicia sobre algunos asuntos

La magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos Sonia Sotomayor -de visita en España con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este viernes- que la creciente presencia de la mujer en puestos de responsabilidad de la judicatura "no va a parar". En un acto celebrado en el Tribunal Constitucional (TC), Sotomayor -que ha estado acompañada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y por la vicepresidenta de la corte de garantías, Inmaculada Montalbán- ha explicado que en su país la incorporación de la mujer "ha cambiado la visión de los jueces" sobre algunos asuntos, por ejemplo "sobre las mujeres en los divorcios".

En 2009, Sotomayor se convirtió -por designación de Barack Obama- en la primera mujer de origen hispano en incorporarse a la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que antes que ella solo habían llegado otras dos mujeres. De padres puertorriqueños y nacida en Nueva York, creció en el barrio neoyorquino del Bronx. Como magistrada de la más alta magistratura de EE UU, ratificó en 2015 la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el acto celebrado en la sede del Constitucional -al que ha asistido, entre otros, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y magistrados tanto del TC como del Tribunal Supremo- la vicepresidenta de la institución, Inmaculada Montalbán, ha llamado la atención sobre el hecho de que en España, en el Tribunal Supremo solo hay un 21% de mujeres, en el propio TC solo una mujer, María Emilia Casas, ha presidido la institución y en los 17 tribunales superiores de justicia únicamente dos están presididos por magistradas.

Preguntada al respecto, Sotomayor ha explicado que en Estados Unidos la situación es "un poco mejor", puesto que cuatro de los nueve integrantes de la Corte Suprema a la que pertenece son mujeres. "No sé si algún día lo presidirá una mujer", ha asegurado antes de precisar que en el sistema judicial de Estados Unidos, "más del 35% son mujeres", y en juzgados de instrucción y primera instancia ese porcentaje es mucho mayor. "Que sigamos por ese camino va a depender mucho del presidente y de la importancia que dé a la igualdad. No creo que esto vaya a parar", ha aventurado.

La magistrada se ha referido a estudios demuestran que la presencia de mujeres en el sistema judicial de su país "ha cambiado la visión de los jueces sobre las mujeres en los divorcios, por ejemplo".

"¿Qué está pasando aquí?"

Según ha contado, en EE UU durante años en la Corte Suprema "había unas relaciones muy tensas entre los magistrados; en los años 30 casi ni se hablaban entre ellos y hablaban unos de otros muy mal en la prensa". "Eso cambió con la presencia de una mujer", ha recordado.

Eso, ahora, ha cambiado. "Nosotros tenemos votos particulares muy diferentes, pero eso no afecta a nuestras relaciones personales. Las mujeres saben que hay que tratar a las personas con respeto y no con coraje", ha insistido.

"Cuando yo era fiscal, empezaron a llegar mujeres a mi oficina -ha recordado-, y me fijé en que cuando que había que elegir a los fiscales encargados de los delitos más graves la mayoría eran hombres". "¿Qué estaba pasando aquí?", se preguntó. Y según ha señalado la razón era que "ellos pensaban que los mejores fiscales eran los que trataban los casos de la misma manera que los trataban ellos".

Conde-Pumpido se ha mostrado "muy orgulloso de que en el momento actual tengamos cinco mujeres en el tribunal, algo que no ha sucedido nunca". "Yo que he estado mayoritariamente en tribunales de hombres a lo largo de mi vida profesional, sí noto una diferencia: se mejora en el sentido de que las mujeres van más rápidamente al núcleo del problema, no se van por las ramas, son más prácticas y lo compruebo todos los días".