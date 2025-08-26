Marlaska ve "ajeno a la realidad" el registro de pirómanos de Feijóo y acusa al PP de "utilizar" los incendios

El Gobierno ya ha reaccionado oficialmente a la batería de 50 medidas presentadas por Alberto Núñez Feijóo para mejorar la lucha contra los incendios. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que estudiará las propuestas, pero ha arremetido contra la más ha dado que hablar: el registro de pirómanos y su control con pulseras geolocalizadoras.

Marlaska ha dicho que esa posible solución de Feijóo no se ajusta a la realidad, porque confunde a un pirómano (una persona con tendencia a provocar incendios por una patología) con un incendiario (alguien que los provoca por otros motivos, principalmente premeditados).

"Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad", ha dicho Marlaska en la rueda de prensa celebrada en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. "El desconocimiento lleva a utilizar el término pirómano de esta forma, ajena a la realidad", ha añadido, refiriéndose a Feijóo.

También ha dicho que es una "contradicción" que se presente un plan de 50 medidas "cuando se puede trabajar en el Pacto de Estado" y considera que ello demuestra la "utilización" política que el PP está haciendo, según el Gobierno, de los incendios que se están viviendo en la península.

Marlaska ha pedido al PP que se preocupe de "mejorar la gestión" de las comunidades autónomas donde gobierna.

El de este martes ha sido el primer Consejo de Ministros celebrado tras el parón veraniego y el Gobierno ha aprovechado para aprobar la clasificación de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil todas aquellas zonas que han sufrido incendios desde el pasado 23 de junio.

Se trata de un total de 113 zonas, a las que además hay que añadir otras cinco que sufrieron danas o fuertes lluvias desde esa fecha.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha aprovechado la rueda de prensa para pedir al PP que se sume al Pacto de Estado que el Gobierno quiere llevar a cabo, y cuyo primer paso también se ha dado este martes al establecer la comisión interministerial que lo pondrá en marcha.

"Queremos trabajar en ese acuerdo", ha dicho Alegría, porque esta situación "trasciende a cualquier Gobierno o legislatura", ha añadido. Sin embargo, no ha dejado pasar la ocasión para arremeter contra el PP. Les ha acusado de "lavarse las manos y encontrar el culpable en el mismo lugar, en el Gobierno de España" siempre que hay una crisis.