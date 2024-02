El PP a Marlaska: "¿Amnistiará a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho?"

Una semana y media después de que dos guardias civiles fueran asesinados por una narcolancha en Barbate, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era interpelado en la sesión de control del Senado.

Fue el senador del PP Alejo Miranda de Larra quien protagonizó el duro rifirrafe contra el titular de Interior a quien recriminó que siga sin dimitir. En su primera interpelación reprochó a Grande-Marlaska que prohibiera a los guardias civiles rendir homenaje a sus compañeros en los diferentes minutos de silencios que tuvieron lugar a las puertas de los ayuntamientos andaluces. Para ello, leyó la instrucción de aquel día: "Ante una invitación a participar en las muestras de dolor y reconocimiento a su labor, se declinará la invitación", fue el mandato. "¿Por qué, señor Marlaska?"

Ante esto, el ministro del Interior respondió asegurando que él "no" había dado ninguna orden al respecto y valoró la pregunta como "ofensiva".

Miranda de Larra insistió: "¿De verdad que no tiene mala conciencia? Mala conciencia por desmantelar la unidad de élite contra el narco, por no avisar a la Fiscalía, por la falta de medios que conocía -ya que la guardia civil alertaba en un informe de una flota muy envejecida que no resistía a la embestida de los narcos-, también por prohibir los minutos de silencio". "Lo último es que en el Parlamento Europeo el PSOE votó en contra de reconocer a los guardias civiles y policías como profesión de riesgo; porque les da igual que se jueguen la vida en el Estrecho, como les daba igual que sufrieran adoquinazos en Cataluña a los que ahora pretenden amnistiar".

Alejo Miranda de Larra aseguró que al ministro le dan igual los guardias civiles y le acusó de reírse de ellos, de quienes que no piden una alfombra roja sino medios para hacer su trabajo. "Merecían poder despedir y homenajear a los suyos" e insistió en sus preguntas: "¿Por qué se lo prohibió? ¿Por qué sacaron a la hermana de uno de los fallecidos de la capilla ardiente porque no quería encontrársela? ¿Lo próximo será prohibir los funerales? ¿Qué será lo siguiente, homenajes a los narcos? ¿Amnistiar a los narcotraficantes para mejorar la convivencia en el Estrecho? Recordó así que se parecería a la forma que tiene el Gobierno de mirar para otro lado con los homenajes etarras de Bildu.

El senador del PP recordó todas las afrentas del titular de Interior desde la peor crisis migratoria, los varapalos judiciales contra las decisiones de Grande-Marlaska, las purgas en la guardia civil como el caso de Pérez de los Cobos... Le acusó de ir a la Cámara Baja con el "cuajo de pavonearse" sobre las inversiones de policías y guardias civiles . "Usted es un ministro sin escrúpulos que se aferra al cargo como si no hubiese un mañana", le espetó.

Pidió a Marlaska que "respete a los guardias civiles porque la seguridad de nuestros agentes no puede permanecer ni un minuto más en sus manos".

El ministro del Interior replicó al senador popular asegurando que "su pregunta resultaba ofensiva" pero vio la réplica más ofensiva aún. "No es ofensiva para este ministro porque estoy acostumbrado a sus desvaríos sino porque insultan a los mandos de la Guardia Civil quienes todos ellos tratan de actuar con espíritu de servicio". El ministro del Interior echó la culpa a los mandos de la Guardia Civil y consideró que si establecieron alguna orden de dónde debían estar los agentes, le parece bien. "Estamos estudiando lo que pasó y si hubiera que tomar medias, se tomarán". Dijo que se sentía "muy orgulloso" del trabajo de los guardias civiles y que, ante los asesinatos, intentó estar con los allegados en Cádiz y Pamplona, al igual que hicieron otras instituciones del Estado. "¿Creen que mi dolor es menor que el suyo? ¿Tan sobrados están de ese patriotismo más que el suyo? ¿Creen que yo he hecho cualquier intento de evitar un homenaje? ¿Cómo pueden afirmarlo con esa suficiencia moral? Reconoció que los medios de los agentes "nunca son suficientes" y que desde el 2018 trabajan para aumentarlos. "Yo no hago política con el dolor como hacen en el PP".

Asimismo, Grande-Marlaska despejó el golpe asestado por el senador del PP: "El mejor homenaje a los narcos que he visto yo ha sido una jornata particular con un jefe de los narcos del presidente del PP (Núñez Feijóo)".