Marlaska ve un "mínimo de organización" en la "minoría violenta" que atacó a Sánchez en Paiporta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que no se puede "dar un número realmente fiable" de desaparecidos a consecuencia de la DANA de la pasada semana, lo que no significa que las autoridades no estén "en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a la Guardia Civil".

"No podemos dar un número realmente fiable en ese sentido por muchas circunstancias. Primero están denuncias, luego están también comunicaciones de que no ha sido posible ponerse en contacto con determinadas personas, con lo cual la concreción del número de desaparecidos no es sencilla y, por lo tanto, es mejor no concretarla o no fijar un número. Pero eso no quita que estemos en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a Guardia Civil", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Ep.

Según ha explicado, la Comunidad Valenciana "está pidiendo ayuda" y el Gobierno se la está dando. "Estamos siendo proactivos, gnenerando, incluso, los recursos y ofreciendo todo lo más que puedan ellos interesar", ha asegurado el ministro en cuanto a la pregunta sobre si la Generalitat está pidiendo la ayuda en tiempo y forma.

Por otro lado, en cuanto a la tensión generada este domingo en Paiporta en la visita oficial de los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Marlaska ha confiado en que la Guardia Civil identifique "pronto a la minoría violenta" que golpeó al líder del Ejecutivo. A su juicio, había un "mínimo de organización" entre los que protagonizaron los altercados.

"Esperemos que en próximas horas o en próximos días tengamos por lo menos un avance significativo de la investigación donde se puedan concretar no solo las personas intervinientes sino también las circunstancias", ha señalado. Sobre el PP, critica a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por no "condenar" la agresión a Sánchez. "Todo dirigente político, no puede en una democracia, ni directa ni indirectamente, ni explícita ni implícitamente, avalar conductas violentas".