Marlaska no tiene previsto acudir al primer homenaje a los 188 policías asesinados por ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no tiene previsto acudir al primer acto de homenaje que se hará esta tarde en recuerdo de los 188 policías nacionales asesinados por ETA. En su agenda no figura este acto donde, entre los compromisos de este martes, sí que acudirá a la reunión del Consejo de Política Exterior, a la reunión del Consejo de Ministros o al acto de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura franquista. Tampoco lo tiene en agenda el secretario de estado de seguridad, Rafael Pérez.

Aunque por la tarde su agenda no tiene programados ningún acto, según ha podido saber LA RAZÓN "no lo tiene previsto" de hecho, ayer no había confirmado su asistencia a Dignidad y Justicia.

Este martes las instalaciones de la División de Formación de la Policía Nacional acogerán la presentación del libro Héroes para el recuerdo: los 188 policías nacionales víctimas del terrorismo (Sindéresis) en la que sus autores, Daniel Portero y Víctor Valentín han decidido destinar todos los beneficios obtenidos de su venta a la Fundación de Huérfanos.

Quien sí estará presente será la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo así como responsables de la Dirección General de la Policía: la recién nombrada subdirectora de Recursos Humanos y Formación de la Policía, la comisaria Gemma Barroso, el comisario general de información Javier Susín o el jefe superior de Madrid, Javier Galván. También estarán presentes la adjunta al Defensor del pueblo, Teresa Jiménez Becerril y por el presidente de la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional Alberto Negri.

El libro, que se presenta justo cuando se cumplen 200 años de la Policía Nacional, hace un recorrido histórico del comienzo de la acción terrorista en España hasta la actualidad a través de la narración de la historia de cada uno de los héroes que perdieron su vida por sus compatriotas. "Hemos pretendido homenajear no solo a cada uno de los policías, a sus familias y compañeros, sino también a la lucha colectiva de una institución comprometida con los ciudadanos a los que ha servido", destaca Daniel Portero que espera que el trabajo sirva también para las próximas generaciones y los futuros policías tengan claro el lugar que deben ocupar quienes hoy han permitido que disfrutemos de la libertad y la democracia.

La obra se propone examinar el papel de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo de todo tipo, tanto el protagonizado por ETA como el de organizaciones extremistas internacionales o de otro corte.