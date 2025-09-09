Los mensajes de Aldama y Ábalos sobre su exmujer, Carolina Perles

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recuperó mensajes del móvil de Víctor de Aldama en los cuales el empresario se interesaba por el estado de Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos. En esta conversación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se comprueba como el exministro estuvo pendiente del estado de la que en ese momento era su esposa.

La exmujer de Ábalos ha tomado la iniciativa del "caso Koldo" con una entrevista en Telecinco donde reveló las vivencias de más de dos décadas de matrimonio. Sus declaraciones fueron duras y señalaba la "mala vida" del exministro y la "mala influencia" de su asesor. "Un topo de Santos Cerdán", llegó a calificar a Koldo.

Una de las manifestaciones más duras que propinó a quien fuera su pareja era que no había estado pendiente de su enfermedad. Precisamente, la UCO de la Guardia Civil recuperó mensajes borrados que desmienten, en principio, esa afirmación.

Carolina y Ábalos en una foto de archivo LR

El empresario Víctor de Aldama envió un mensaje de WhatsApp a Ábalos el 6 de mayo de 2021 para preocuparse por el estado de salud de Carolina Perles. "Ministro buenas tardes desde República Dominicana espero que todo esté yendo bien con la operación de Carolina. Mucha fuerza para estos momentos delicados y un fuerte abrazo cualquier cosa a tu disposición", esgrimió el mensaje.

Un "éxito" la operación de Carolina

Nada más leer el mensaje, Ábalos contestó a Aldama. "La operación ha sido un éxito. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo", fue la respuesta del que fuera ministro. Se da la circunstancia de que Ábalos fue cesado al frente de Transportes el 12 de julio de 2021, tan solo un mes después de esta conversación.

Carolina Perles criticó en su entrevista la actitud de su marido y afirmó que en un informe se la consideró víctima de malos tratos. También aseguró que había advertido a dirigentes del PSOE de la deriva que estaba tomando su vida y eso propició su cese.

Sin embargo, lo más alarmante fue lo relativo a los sobres con dinero en efectivo que tenía el exministro en su casa. Afirmó que la cantidad superaba ampliamente los 1.000 euros y desconocía su procedencia y su destino.

No obstante, sobre este tema también aludió que Koldo García era el que pagaba todo. También confesó haber recibido regalos caros de su exmarido durante una etapa que coincide con la investigación de la trama que ahora comanda el Tribunal Supremo.