Mensajes de una exjefa de Tragsatec con Jesica constatan que ni fichó ni acudió a la oficina: "Hoy estoy teletrabajando"

Los mensajes aportados este mismo lunes por la alto cargo de Tragsatec Virginia Barbancho a la Audiencia Nacional constatan el enchufe de Jesica Rodríguez en esta empresa pública. En concreto, evidencian que la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos no fichó en todo el primer mes de contrato en esta firma tutelada por el Ministerio de Agricultura y que mintió al trasladarle que teletrabajaba.

Barbancho, que ya declaro como testigo en el marco de esta línea del caso Koldo, ha aportado este lunes los mensajes que se intercambió con esta joven cuando la contrataron en Tragsa en marzo de 2021. La Audiencia Nacional investiga tanto su contrato en esta firma pública como el que firmó previamente con Ineco -empresa dependiente del Ministerio de Transportes- después de que la propia Jesica asegurara en sede judicial que no ejerció labor alguna durante los años que estuvo en nómina de ambas empresas.

De los mensajes adheridos hoy a la causa se desprende que Barbancho, quien fueran su jefa de proyecto, le contactó por teléfono para requerirle sus datos y para darle las instrucciones de fichaje. El primero de los mensajes detectados data del 12 de febrero de 2021, esto es, más de medio mes antes de que se formalizara el contrato. Ya entonces, Barbancho le escribió para presentarse y comunicarle que "tenía que hablar con ella".

La fecha es relevante puesto que en la documental que aportó Tragsa al caso Koldo se determina que esta oferta de trabajo (que se creó específicamente para ella y se le otorgó sin obtener la máxima puntuación) se publicó el 22 de diciembre de 2020, el 1 de febrero del siguiente año y el 22 de febrero de ese mismo mes; esto es: se publicó después de que ya hubieran contactado con la expareja de Ábalos para darle las instrucciones de este nuevo puesto.

"No puedo atender llamadas personales"

"Necesito concretar contigo algunos datos para tu contratación. Por favor, llámame antes de las 15.00 h o el lunes por la mañana. Un saludo.", le dijo. Jesica -que en sede judicial desmintió que este nuevo contrato fuera una continuidad de su enchufe en Ineco- respondió dando evasivas y emplazándole para hablar el lunes siguiente. "No puedo atender llamadas personales en muchos momentos", le dijo.

En los días siguientes la joven le dio los detalles de su contrato y le dijo que su primer día sería el 1 de marzo "según la nómina". Barbancho le respondió que con esta información le prepararía el alta para el día siguiente. Con todo, los siguientes mensajes intercambiados demuestran que la exjefa de Tragsatec intentó localizarla sin éxito y que Jesica -que percibió más de 40.000 euros de ambas empresas sin trabajar- le dio largas para no cogerle el teléfono.

De la misma forma se aprecia que no hizo los fichajes obligatorios, pese a que la empresa pública trasladó lo contrario al Tribunal Supremo. Además, también le trasladó en un momento dado que no podía conectarse a la "extranet" y que teletrabajaba desde casa. Sin embargo, en su testifical en el Tribunal Supremo ante el magistrado Leopoldo Puente expuso que en ningún momento desempeñó trabajo alguno pese a que cobró todos los meses.

"Por favor, contéstame"

El día 22 de marzo, cuando ya llevaba tres semanas en nómina, Barbancho volvió a contactar con la amiga de Ábalos para comunicarle que le había enviado un correo sobre "ordenadores portátiles". "Por favor, constéstame lo posible. Un saludo", le trasladó. Sin embargo, dicho mensaje no tuvo respuesta. Dos días después lo volvió a intentar: "Estoy viendo que no tienes guardados fichajes (...). Llámame cuando puedas y te explico. Un saludo". La joven de nuevo le contestó dando largas y reiterando que era incapaz de hacer los fichajes horarios correctamente.

Sin embargo, los mensajes incautados al hermano de Koldo García, Joseba García, evidencian que Jesica no tenía ninguna intención de cumplimentar los partes. De hecho, en paralelo a los intentos de Barbancho porque cumpliera la normativa interna, Jesica contactó con Koldo para preguntarle quien tenía que fichar. "Ficho hoy o ha fichado ojseba. Q llevo desde auyer para preguntarle", escribió al entonces asesor de Ábalos.

Además, en un correo desvelado por LA RAZÓN, que data del 22 de marzo de aquel año, Jesica trasladó a su interlocutor en Tragsatec que disponía de un ordenador qeue se lo habían facilitado en Ineco "para poder usar" en Tragsatec, lo que demostraría que era conocedora de este segundo enchufe. En su declaración en el Tribunal Supremo, sin embargo, dijo que había tratado de recordar cómo había aterrizado en esta empresa pública pero que no se acordaba.

Del mismo modo consta otra comunicación interna desvelada por este medio del 21 de abril en la que se dio órdenes de expresas de no exigir más de la cuenta a la joven y se apuntó ya a la mano de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el enchufe. "Ignacio me ha contado que ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'. (...). Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", reza la misiva.

Además, cabe recordar que los requisitos exigidos para esta plaza se elaboraron a medida para Jesica ya que se solicitó titulación mínima pero al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresa pública. Se trata de experiencia que ella poseía ya que provenía de un contrato superior a un año en Ineco, aunque según ella misma confesó, tampoco allí desempeñó trabajo alguno.