La Mesa del Congreso tramita la ley de amnistía con apoyo de PSOE y Sumar y el voto en contra del PP

La Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que registró el PSOE tras pactar el texto con los independentistas de ERC y Junts, una calificación que ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del PSOE y de Sumar y con el rechazo del PP. La decisión del órgano de gobierno de la Cámara llega después del informe jurídico preparado por los letrados de la Cámara en el que señalaba que el texto del PSOE no presenta una "contradicción palmaria" con la Constitución que motivara su veto, aunque admite dudas de inconstitucionalidad que en su momento podrá resolver el TC, pero que no corresponden dilucidar a la Mesa.

Tanto el PSOE, como firmante de la iniciativa, como sus socios de investidura reclamaron la semana pasada que la proposición de ley se tramitase por la vía de urgencia, si bien esta cuestión se verá una vez que la propuesta sea tomada en consideración por el Pleno en próximas semanas. El trámite de urgencia supone que todos los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas de totalidad y parciales y adelantando su debate en el Pleno de Congreso. Y es que el plan del PSOE es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución.

Además de calificar la proposición de Ley Orgánica de Amnistía, la Mesa del Congreso ha discutido este martes sobre el escrito registrado por el PP pidiendo recusar al secretario general Congreso, Fernando Galindo, para que no pudiera emitir informe ni asesorar a la Cámara durante la tramitación de la citada iniciativa legislativa. Para los 'populares', Galindo carece de "imparcialidad y objetividad" para informar sobre esa iniciativa por haber sido hasta hace unas semanas subdirector en el Ministerio de Política Territorial y por haber ejercido su esposa hasta las mismas fechas como directora general del Relaciones con las Cortes en Moncloa. Sin embargo, el PSOE y Sumar han respondido en el órgano rector de la Cámara Baja que "no ha lugar" a la recusación, menos con un motivo que "no es cierto", según han confirmado fuentes parlamentarias.

Al término de la reunión, el secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se ha felicitado de que el PP no haya conseguido bloquear la tramitación de la ley y ha subrayado que se ha dado luz verde a la iniciativa "de la misma manera" que en anteriores semanas se han calificado propuestas de Vox que considera "una aberración política" como las que pretenden ilegalizar partidos independentistas o retirar la nacionalidad a inmigrantes.