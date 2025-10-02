La ex Miss Asturias Claudia Montes pide ahora derivar a Madrid la causa que impulsó Koldo contra ella por decir que le acosó

La ex Miss Asturias que denunció por presunto acoso a Koldo García ha pedido ahora que se derive a Madrid el pleito abierto en un juzgado de Gijón a instancia del exasesor de José Luis Ábalos que quiere que se retracte de las acusaciones de acoso sexual y laboral. Claudia Montes se ha dirigido al juez para decirle, además, que el Tribunal Supremo la protege de manera especial ante las supuestas amenazas de muerte recibidas.

En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su defensa letrada asegura que no facilitará al juzgado la información del domicilio por su "especial situación procesal". Además, asegura que el Tribunal Supremo adoptó "medidas expresas para la protección de sus datos personales" con motivo de su declaración como testigo en el marco del caso Koldo.

"En el procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo, mi mandante ha declarado habiéndose protegido todos sus datos personales y en concreto, el domicilio a efectos de minimizar los riesgos que supone para mi representada", reza su defensa. No obstante, cabe precisar que lo único que autorizó el juez instructor, Leopoldo Puente, es a que prestara declaración desde los juzgados de Gijón, pero no se le otorgó ninguna condición especial, como sí ocurre en determinados procedimientos con los testigos protegidos.

Dilación de la causa

Con todo, su abogado asegura que a consecuencia de unos daños detectados en su vehículo ha tenido que acudir "en diversas ocasiones a urgencias" y que incluso está "amenazada de muerte". Por ese motivo, declina aportar al juzgado los datos del domicilio de la examiga de José Luis Ábalos y solicita que se derive la causa a Madrid, por ser la ciudad donde tiene fijada su residencia su abogado.

"Se interesa la inhibición del presente procedimiento al órgano judicial competente en Madrid, ciudad en la que, además, se están tramitando los procesos principales en los que mi representada interviene y en la que reside actualmente el entorno profesional y legal en el que se enmarca su situación procesal", reza el abogado, en clara alusión al caso Koldo.

Sin embargo, el movimiento planteado por Montes dilataría la celebración de la conciliación que busca Koldo. El exasesor ministerial asegura que Montes mintió tanto en su declaración como testigo en el Supremo como en diversas entrevistas televisivas concedidas recientemente. De hecho, García -que insiste en recuperar los teléfonos incautados por la UCO para defenderse en este asunto- interpuso una demanda contra ella en julio para que se retractara de sus manifestaciones.

Su vínculo con Ábalos

En la misma solicitó la celebración de una vista de conciliación previa a la interposición de una querella criminal por injurias y calumnias. La diligencia todavía no se ha celebrado y, de acceder el juez a su petición de derivar la causa a Madrid, se retrasaría todavía más en el tiempo. Cabe recordar que el magistrado que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente, llamó a declarar a Montes tras aparecer mensajes suyos en el sumario que apuntarían a un "enchufe" en Logirail, empresa dependiente del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos.

En su comparecencia, que tuvo lugar el 21 de mayo, dijo que contactó con Ábalos para solicitar trabajo pero que la interlocución la mantuvo con Koldo García, su entonces mano derecha en Transportes. De los mensajes interceptados por la UCO se desprende que el exministro le encargó que la enchufara en algunas de las firmas dependientes de su cartera, a lo que Koldo obedeció.

La pericial de la UCO que avalaría a Koldo

Los problemas llegaron cuando Logirail rescindió el contrato tres años después de llegar a la empresa. Montes amenazó entonces tanto a Ábalos como a Koldo, llegando este último a cambiar el contacto en la agenda del móvil por el de "loca Asturias". Con todo, la joven dijo en su testifical que Koldo le acosó tanto laboral como sexualmente y que recibió mensajes obscenos suyos.

El asesor reaccionó llevando a los juzgados estas manifestaciones, las cuáles tilda de rotundamente falsas. Las mismas se han sucedido en reiteradas entrevistas televisivas que se han producido en las últimas semanas, si bien Koldo insiste en que se le está difamando y calumniando. Al respecto destaca un informe pericial de la Guardia Civil que desvelaría que los mensajes enviados por Koldo no fueron para la ex Miss Asturias, sino para su exmujer Patricia Úriz, según informó el diario El Español.