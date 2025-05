La Miss Asturias Claudia Montes niega una relación con Ábalos y señala a Koldo: "Me dijo que era mi jefe"

Claudia Montes, quien fuera Miss Asturias en 2017, ha asegurado ante el magistrado Leopoldo Puente que Koldo García gestionó su entrada en Logirail, empresa dependiente del Ministerio de Transportes en la que le habrían enchufado por orden de José Luis Ábalos. Montes, que ha comparecido por videoconferencia y con tres cuartos de hora de retraso, ha negado que hubiera mantenido relación sentimental alguna con el exministro de Transportes y ha dicho que sufrió acoso laboral durante el tiempo que estuvo en nómina en esta mercantil.

Fuentes jurídicas presentes en su testifical confirman a LA RAZÓN que Montes -que se ha mostrado tensa y nerviosa- ha asegurado que Koldo García le envió mensajes obscenos, confirmando de esta manera los mensajes enviados a Ábalos e incautados por la Guardia Civil. Con todo, al término de su comparecencia, ha tomado la palabra para decir que no ha ejercido nunca la prostitución y que su irrupción en esta trama de corrupción le ha destrozado la vida. En concreto ha dicho que esto le está dificultando encontrar trabajo y que se siente señalada por los vecinos de su localidad.

El magistrado Leopoldo Puente citó a Claudia Montes tras aparecer en el último informe de la Guardia Civil por su enchufe en Logirail. En concreto, por unos mensajes interceptados a la trama en los que se desprende que Ábalos habría maniobrado para contratarla en una empresa pública, como ya hiciera anteriormente con su expareja Jesica Rodríguez. Al respecto obra un mensaje en la causa de 8 de octubre de 2019 en el que el exministro le dice a Koldo: "A la de Gijón se le puede contratar en Renfe, Adif, o algunas de las subcontratas?".

"Pedí ayuda para buscar trabajo"

Sobre esto Montes ha dicho que conoció al entonces 'número tres' del PSOE en un acto en Gijón y que le contactó por Instagram contándole que tenía una situación delicada. "Pedí ayuda para buscar trabajo", ha dicho a preguntas del instructor. Días después, le mandó su currículum a Koldo García, entonces mano derecha de Ábalos, si bien ella ha dicho que no recuerda habérselo enviado. Al contrario, ha dicho que le envió una fotografía y ha dejado entrever que el exasesor ministerial le abultó el currículum.

En concreto, ha explicado que el entonces director general de la empresa dependiente de Transportes le dijo que tenía un currículum "excepcional" y que eso no le cuadró. Con todo, ha confirmado que pasó las entrevistas de rigor para acceder a este contrato público y que su cometido era ser encargada de una tienda que quería abrir en Oviedo para los trenes turísticos de lujo. Sin embargo, luego ha confesado que no acudió a trabajar y que le hicieron el vacío.

Según ha dicho, no acudió a su lugar de trabajo por recomendación de Koldo García, que le dijo que no acudiera hasta que se arreglara su denuncia sobre acoso laboral. Con todo, ha confesado que no tenía ni ordenador. "(Koldo) me decía que era mi jefe", ha apostillado. Al respecto ha dicho que no tenía ni ordenador en su puesto de trabajo pero que sí cobró los 1.300 euros mensuales de nómina. Es más, dice que llegó a percibir otro millar de euros que Koldo le prestó tras decirle a Ábalos que tenía problemas económicos.

En un primer momento estaba llamada a declarar el 6 de mayo, pero su ausencia propició que Puente ordenara a la Policía la averiguación del domicilio. El Tribunal Supremo le volvió a citar para este 21 de mayo y le permitió declarar por videollamada desde los juzgados de Gijón.

Del mismo modo , libró oficio al presidente de Consejo de Administración de Logirail, al que le exhortó a entregar en un plazo de quince días información y documentación relativa al contrato de Montes en dicha empresa pública. En concreto, pidió información sobre el modo en que fue publicada la vacante, el número de concursantes que optaron a esta plaza, los pormenores del proceso selectivo, el contrato de trabajo con la miss Asturias, así como los detalles del cometido para el que fue seleccionada.