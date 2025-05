La exmiss enchufada por Ábalos planta al Supremo: ha sido desahuciada y no le llegó la notificación

La exmiss Asturias Claudia Montes, exnovia de José Luis Ábalos, no ha acudido a declarar como testigo al Tribunal Supremo -donde había sido citada por el magistrado Leopoldo Puente para ser interrogada sobre su enchufe en una empresa pública supuestamente por mediación del exministro de Transportes. Según fuentes jurídicas, la notificación fue remitida al domicilio del que ha sido desahuciada y el posterior intento de la Policía de localizarla telefónicamente resultó infructuoso.

Ante el instructor estaba citado también el empresario César Moreno, socio de Víctor de Aldama y uno de los integrantes del chat de "los cuatro mosqueteros" -investigado en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo, motivo por el que ha acudido junto a su abogado-, a quien el juez del "caso Koldo" llamó a declarar para intentar esclarecer "las pretendidas entregas periódicas de diez mil euros mensuales" del comisionista o su entorno a Koldo García.

Moreno sí ha comparecido, pero su testifical ha sido irrelevante. Según las fuentes consultadas, el empresario ha afirmado no conocer a los investigados por los que le ha preguntado el magistrado y, ante las preguntas de Puente, se ha acogido a su derecho a no declarar al considerar que afectaban a la causa en la que está imputado en la Audiencia Nacional.

El instructor del "caso Koldo" citó a declarar a la exmiss Asturias porque, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SA, vinculada al Ministerio de Transportes" por "la influencia" del exministro Ábalos "y con la relevante colaboración" de Koldo García, entonces su asesor en el ministerio. Puente, que sitúa en esas fechas a Montes en el "círculo personal" de Ábalos, la llamó a testificar para "esclarecer las circunstancias de dicha contratación".

La Guardia Civil señaló que la expareja de Ábalos -la segunda en testificar en el Supremo, pues el pasado 27 de febrero declaró Jésica Rodríguez, que fue contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec, donde admitió no haber realizado ningún trabajo- "habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia" del entonces ministro, actuando Koldo "como transmisor" para que esa contratación "no solo se llevara a cabo" sino que, "una vez formalizada, no fuera rescindida".

Los mensajes intervenidos por la UCO han puesto de relieve que en octubre de 2019 Ábalos preguntó a su asesor si había posibilidad de la exmiss Asturias fuese contratada por alguna empresa del Ministerio. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?", le preguntó. "Lo arreglo", contestó Koldo. El 5 de diciembre, la testigo escribió al asesor de Ábalos para informarle del proceso de selección: "Como me dijiste que te avisara, quería comentarte que me han llamado".

Y dos semanas después, el 21 de diciembre, Koldo traslada a Ábalos: "Jefe está trabajando ya que sepas". Algo que evidencia, según los agentes, que el ministro "parece conocer de primera mano los pormenores del empleo de Claudia al señalar que ya había recibido la formación para su cargo". "Pero aún no cobra y se queja de las navidades", apunta.

Claudia también se quejó a Koldo García de su situación laboral y del trato que recibía de sus superiores: "Tengo cosas grabadas y con testigos cómo me ha faltado al respeto, me ha humillado, me ha degradado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada y tengo testigos que ya no podemos más con tanta injusticia". Y le pidió incluso que Ábalos interviniese. "Ya lo hablaste con Jose? Sabes los trapicheos que está haciendo esta gente?".

El 9 de febrero de 2022, Claudia Montes escribe a Koldo para comunicarle que ha sido despedida. "Esto no va a quedar así", amenaza al asesor de Ábalos, que replica que "se le ayudó todo lo que se pudo".

"Ya no puedo hacer más", le insiste en octubre de 2022, cuando ella le reclama su currículum porque está buscando trabajo. Pero en aquel entonces Ábalos "habría puesto fin a su relación con Claudia y ya no ostentaba la cartera ministerial", apunta la UCO. "Que se deje de líos y se busque otras ayudas", se desmarca Ábalos en un mensaje a Koldo García, quien le avisa de que ella está dispuesta a denunciar que su currículum "era falso". "Pero si lo falseó ella...", le resta importancia Ábalos.