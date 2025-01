La directora del conservatorio que coordina el hermano de Sánchez no se ha reunido con él "desde antes del confinamiento"

La directora del Conservatorio profesional de Música de Badajoz, Yolanda Sánchez -una de las subordinadas del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, como coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz- aseguró en su declaración judicial que no tiene trato laboral con él "desde antes del confinamiento". Y eso pese a que la que entonces era la responsable del área de Cultura de la Diputación, Elisa Moriano (su superior jerárquica), manifestó a la juez que este era uno de sus cometidos como coordinador primero y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas después, para lo que "tenía que hablar" con los directores de los conservatorios porque "trabajaban juntos".

"¿Actualmente desde cuándo no ve usted a David Sánchez?", le preguntó el pasado día 8 la magistrada Beatriz Biedma a Yolanda Sánchez según consta en el vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. "Me parece que fue en Diputación un día que iba a una reunión al área de Cultura y estaba él allí y nos saludamos, que hacía tiempo que no nos veíamos". "Pero ¿por algo laboral que le concierna a usted como directora de conservatorio desde cuándo no tiene trato con él?", insistió la instructora. "Yo creo que desde antes del confinamiento", admitió la testigo.

Cuando el hermano de Pedro Sánchez volvió de su excedencia (en octubre de 2021), matizó, la relación profesional entre ambos pasó a ser "prácticamente inexistente". Momento en el que Biedma le pone de manifiesto que el último correo que intercambió con David Sánchez es de agosto de 2019. Según la testigo, su relación con él disminuyó sobre todo después del confinamiento. "¿Entonces usted desde hace varios años que no trata con este señor?", insistió la magistrada. "No". "Entonces usted desde hace ya varios años no trata con este señor laboralmente". "No". "Ni este señor -continuó la instructora- cumple con estas funciones del contrato que le he dicho anteriormente, ni dirige la orquesta, ni coordina las actividades de los conservatorios, ni realiza los ensayos, ni elabora las propuestas de planificación de actuación". "Claro", contestó la testigo. "Cuando empecé a notar que lo veía menos me dijeron que estaba en ese proyecto", añadió en referencia al proyecto Ópera Joven. "Era un proyecto muy ambicioso que requería muchísimo tiempo y él se volcó totalmente en él".

Funciones diferentes

"¿Usted considera que está en un puesto diferente que ya no tiene las funciones que tenía?", quiso precisar la juez respecto al cambio de denominación del mismo, que en 2020 pasó a ser de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. "Yo entendía que sí", coincidió la testigo, que dijo no tener ya con él relación laboral alguna.

Sánchez dijo no saber qué es exactamente esa Oficina que dirige Sánchez ni dónde se ubica. "No tengo ni idea", reconoció. "Puedo imaginármelo, pero no lo sé", añadió.

A preguntas de la juez Beatriz Biedma, la directora del Conservatorio Profesional de Música "Juan Vázquez" (cargo que ocupa desde 2010) se refirió al hecho de que la UCO constatara que los mensajes de su correo corporativo habían sido borrados entre el 21 junio y el 24 de julio de 2017, coincidiendo con las fechas de contratación de David Sánchez como coordinador de conservatorios. Biedma le previno de que de su respuesta podía derivarse "responsabilidades penales". "¿Usted ha borrado voluntariamente esos mensajes?", le preguntó sin ambages. "No", respondió tajante Sánchez. "No los podía borrar porque no los tenía en esa cuenta. Los tenía en mi Gmail. En esa época yo utilizaba muy poco el correo corporativo porque estaba acostumbrada al manejo del Gmail y era otro sistema diferente y me daba pereza".

Niega haber borrado correos

La juez le recordó entonces que sí figuran otros muchos mensajes suyos de ese periodo en los correos de otros investigados. "¿Usted no utilizaba ese correo en esa fecha seguro?", insistió. "Yo no he dicho que no lo utilizase, digo que lo utilizaba poco", replicó la testigo. "Entonces ¿no ha borrado voluntariamente esos correos?". "No, no, no", negó Sánchez, que explicó que ahora sí utiliza ese correo aunque no supo precisar desde qué fecha.

La directora del conservatorio aseguró a la instructora que antes de que se le reclamara, en septiembre de 2016, una relación de posibles cometidos que podría asumir el titular del puesto de nueva creación de coordinador de conservatorios -finalmente adjudicado a David Sánchez- no había escuchado en ningún momento la necesidad de crearlo. Tampoco sabe de quién surgió la idea. "Lo desconozco", afirmó.

"¿Ha ocurrido en alguna otra ocasión que se cree un puesto en el área de Cultura sin que ustedes lo hayan solicitado?", quiso saber Biedma. "A nivel docente no, desde luego". "¿Y a cualquier otro nivel?". "No recuerdo, pero creo que no".

La magistrada preguntó también a la testigo sobre las funciones que desarrolla David Azagra, nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez, quien según aseguró tenía inicialmente su despacho en el Conservatorio Superior. "Teníamos relación, claro", expuso antes de precisar que no dependía jerárquicamente de él. En ese momento, la juez le mostró el organigrama de Cultura de la Diputación de Badajoz en el que Sánchez figura por encima de los directores de conservatorios. "No pensaba que estuviera por encima de ninguno de los dos directores", replicó.

Respecto a sus cometidos, explicó que el hermano del presidente del Gobierno se dedicada a "organizar actividades que ya se venían realizando, como el acto de clausura de los conservatorios; ha sido también intermediario entre los dos conservatorios para actividades que teníamos en común, se han hecho ciclos como Música en la calle...".

No obstante, dudó al precisar con qué periodicidad se reunían. "Al principio solíamos vernos cada semana o casa dos semanas, aunque muchas gestiones las hacíamos telefónicamente".