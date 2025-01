Se supone que los sindicatos velan por el bienestar social de los trabajadores y sobre todo para que no pierdan derechos adquiridos. Se supone, pero visto el comportamiento prácticamente inexistente, salvo algún comunicado, de los grandes sindicatos

CC OO y UGT, ante la crisis de Muface, deberían desaparecer. Salvo el CSIF que ha convocado un paro general para el próximo 13 de febrero de docentes y funcionarios (600.000 trabajadores) ante la incertidumbre de Muface, CC OO y UGT o están padeciendo de una mala digestión por exceso de marisco y ácido úrico o directamente hibernan hasta que gobierne la derecha.

Trabajan menos que el hermano de Pedro Sánchez que ya es decir. Ni la crisis de Muface, ni la subida de impuestos, la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, la subida de precios, la vivienda, nada les hace salir de su confort. Eso sí, están en contra del turismo, la principal fuente de ingresos del país, pero participan en Fitur con cortadores de jamón y dulces variados para no perder la costumbre del movimiento a dos carrillos.

Es de bien nacidos ser agradecidos. No es para menos después de haber alcanzado el máximo histórico en subvenciones, 35 millones de euros. Reciben en un año lo mismo que con Rajoy en cuatro. Tiene su aquel que las manifestaciones convocadas contra la oposición por negarse a participar en la chapuza y engañabobos del decreto ómnibus, habiendo recibido una subvención de 35 millones de euros, el lema escogido sea «contra el asalto a los bolsillos de la gente». Es tragicómica la lucha de CC OO y UGT por no perder el movimiento a dos carrillos, como tragicómico que el gobierno prefiera reducir el decreto ómnibus, con peaje a Puigdemont incluido, que sacarlo gratis con el PP. Aquí no tenemos sindicatos, tenemos siervos.