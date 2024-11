Nervios tras las declaraciones de Aldama: El PSOE sale en tromba a desmentirle y anuncia acciones legales

Nervios, silencio y negación. Pero las declaraciones de esta mañana del empresario Víctor de Aldama, comisionista de la "trama Koldo" sobre varios miembros del PSOE han caído como un jarro de agua fría. Además, han encontrado a la plana mayor del Gobierno y alguno de los implicados en el Congreso de los Diputados, expuestos al control de la prensa.

Aldama ha declarado en la Audiencia Nacional que dio al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, número tres de Sánchez, un sobre de 15.000 euros por medio de Koldo García, y también ha implicado al entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el cuál habeía pedido 50.000 euros a través de Koldo García.

Ante estas afirmaciones en sede judicial, el PSOE ha anunciado que iniciará de inmediato acciones legales contra Víctor de Aldama si se confirman las informaciones aparecidas en prensa sobre su testimonio ante el juez instructor. Ha sido la primera reacción ante la cascada de declaraciones en las que ya ha implicado el comisionista de la "trama Koldo" a varios caregos socialistas y ha desmentido las reiteradas afirmaciones del propio Pedro Sánchez en las que aseguraba que no conocía al comisionista. Según Aldama, fue Sánchez quien le pidió que se hiciera con él la famosa foto en un mitin electoral e incluso le dio las "gracias" por sus gestiones en México.

Santos Cerdán ha sido el único dirigente socialista implicado que por el momento ha querido salir ante la prensa a desmentir las acusaciones vertidas por Aldama. "Evidentemente son falsas. No tienen ninguna credibilidad", ha asegurado. El número tres de Sánchez ha criticado que Aldama ha hablado "sin pruebas ningunas y tendrá que demostrar sus mentiras". Ha desmentido tanjantemente que el comisionista tenga relacion alguna con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y también que él o el ministro Ángel Víctor Torres recibieran dinero por parte de Aldama. "Él dice que me entregó el dinero en presencia de Koldo. Conmigo no ha estadso nunca", ha dicho para después asegurar que puede comprobarse este hecho. "Que me geolocalicen el móvil" ha llegado a clamar.

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz del PSOE, Patxi López, quien ha criticado que "una persona en prisión mienta descaradametne para tratar de embarrarlo todo". El socialista ha negado también que tuviera ninguna relación con Sánchez.

En privado, sin embargo, la preocupación si cunde ya frente a la "indignación" que solo se reconoce en público. Fuentes socialistas apuntan ya a emprender también acciones legales contra el PP en el caso de que decidan utilizar públicamente las declaraciones de Aldama contra el PSOE. Esta confesión da cuenta del grado de nerviosismo en el que ya está inmerso el PSOE al tratar de amenazar a los populares.

El portavoz del PP, Borja Sémper, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso ha advertido del "deterioro de las instituciones" al conocer las declaraciones de Aldama. "Todo lo que dice es extraordinariamente grave", ha tachado.