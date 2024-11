Óscar Puente niega haber tenido nunca relación con Koldo o Aldama

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado conocer al empresario Víctor de Aldama y que su ministerio sufragara gasto alguno al presunto comisionista del caso Koldo. "No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio", declaró nada más empezar la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

También niega que en el viaje a México al que De Aldama habría asistido con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, supusera algún coste para el ministerio. "Si es que estuvo", ha remarcado. "No consta ningún tipo de gasto a cargo del ministerio en relación con este señor". Según el ministro de Transportes, desde que ocupa este cargo "en el ministerio no se cuela nadie, por lo menos hasta mi despacho", ha asegurado. Tampoco ha dado credibilidad a las acusaciones de Aldama sobre la entrega de sobres con dinero a Ábalos y Koldo en su ministerio. "Está aún por demostrarse". "Tenemos la versión de este señor y ahora falta la versión de las otras partes".

Sobre su relación con Koldo García, Puente ha asegurado que le vio en un par de ocasiones en Valladolid cuando Ábalos era ministro y él alcalde de la ciudad. "No me he reunido nunca con él", ha aseverado sobre el exasesor de Ábalos.

El ministro ha desvelado que fue el subsecretario de Estado, Jesús Manuel González, quien le pidió que pusiera en marcha una auditoría para conocer el alcance de la posible corrupción a través del caso mascarillas. Precisamente aparecieron fotos en prensa de encuentros del subsecretario junto a Koldo García en La Chaclana. Entonces, Puente no pidió la dimisión de Manuel González, porque preguntó por la relación con el exasesor y éste contestó que quedaban de vez en cuando a "tomar una caña". Fue precisamente el subsecretario quien ideó la auditoría intenra sobre el "caso Koldo". Fue tras que ésta finalizara y viera los resultados el ministro cuando decidió cesar al subsecretario de Estado. La auditoría encontró, entre otras deficiencias, la falta de justificación de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, como adjudicatoria del contrato cuando era la peor valorada.

El ministro ha negado ante el senador del PP, Francisco Martín Aldama, que cuando era alcalde de Valladolid en abril de 2020, pagara mascarillas un 34% más caras en la compra de mascarillas a la empresa Zaiglobal Services, una compañía especializada en servicios inmobiliarios cuyo propietario es Sergio Zaitegui Ortega, amigo de Puente, tal y como recordó este periódico en su edición de este jueves. “En la auditoría no se detectó que se pagaran las mascarillas por el doble de precio”, ha asegurado. “Fue el precio más bajo que se pagó. Lo demuestra el tribunal de Cuentas”, ha asegurado el ministro.

Por otro lado, Puente ha rechazado auditar hasta seis irregularidades vinculadas a Ábalos y Aldama en Transportes. Descartó en su comparecencia que haya que investigar los pagos en su Ministerio de 850.000 euros en "mordidas" a Ábalos y Koldo, investigados por la UCO. Así como los contratos públicos a tres amigas de Ábalos. También ha pasado de puntillas por la responsabilidad de la empresa pública AENA en la noche de la llegada de Delcy Rodríguez a España o la implicación de cargos de Transportes en el rescatre de Air Europa, como el del exsecretario de Estado y actual presidente de Correos, Pedro Saura. Entre otras, ha rechaado investigar las presuntas manipulaciones en las adjudicaciones de contratos de obra pública que salpicaban a Ángel Contreras, presidente de ADIF.

