Pacto a tres: Sánchez, Ábalos y Koldo

El exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su mano derecha en el Ministerio de Transportes, han firmado un pacto de no agresión en las Cortes, que pretenden materializar en sus comparecencias en las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, según confirmaron fuentes solventes a este periódico. El objetivo es "tapar la basura de todos" para no salir perjudicados ante el proceso judicial abierto. Koldo García fue detenido y está acusado de un presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La "mano derecha" de Ábalos señalada en el "caso Koldo" comenzó siendo escolta y chófer del ex ministro cuando era secretario de Organización del partido, para, en 2018, convertirse en su asesor principal al acceder a la cartera de Transportes. Más tarde llegó a ser consejero en Renfe Mercancías. Hasta ahora, en sus contadas apariciones públicas, Koldo García ha mantenido una lealtad extrema (o miedo, según interpretan en ámbitos socialistas). Tampoco Ábalos ha "disparado" contra su ex asesor, si bien de los mensajes de los dos se ha interpretado que dejaban "recaditos" internos, que apuntaban hacia arriba.

La citadas fuentes anticipan que exministro y asesor seguirán una misma estrategia en sus comparecencias parlamentarias. Estrategia de la que también quiere participar Moncloa, en una especie de coordinación a tres bandas, que busca proteger los intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ya advierten, de manera preventiva, que ir a por el presidente se les volvería en su contra. "Ahí están las maletas de Delcy y todos esos asuntos de los que Koldo no habla ni muerto". No solo las maletas "nos unen a los tres", apuntalan desde el entorno del asesor del ex ministro.

En este ecuación triangular falta un nombre, el del actual secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y contra quien sí están dejando caer ataques, menos necesarios de interpretación, el dúo Ábalos -Koldo.

El PSOE tuvo que ceder finalmente ante sus socios y Ábalos también tendrá que comparecer en la comisión del "caso Koldo" en el Congreso. Pese a que el PSOE no incluyó inicialmente al ex ministro de Transportes en la lista de comparecientes, sí se sentará en la comisión de la Cámara Baja por la presión de Sumar y de otros socios de la mayoría de investidura. El PP cree que esta comisión del Congreso intenta "tapar las presuntas prácticas corruptas del PSOE".

Por otra parte, los trabajos de la comisión que en paralelo ha impuesto el PP en el Senado, haciendo uso de su mayoría absoluta, comenzarán este próximo lunes y se estrenarán con Koldo García. También está citado el exministro de Sanidad Salvador Illa por su gestión durante la pandemia de COVID.

El PSOE podría tener la intención de boicotear la comisión del Senado, negándose a asistir, como ya hicieron en 2017 con una comisión de investigación impulsada por el PP sobre la financiación de los partidos. Pero esto no paralizaría los trabajos ni las citaciones, solo sería una maniobra para devaluar el órgano parlamentario.