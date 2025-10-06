Los padres de Mario Biondo irán al Constitucional con los indicios de que no fue asesinado

Los padres de Mario Biondo no cejan en su empeño de que la Justicia investigue si su hijo fue asesinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya admitido que existen muestras de que no se suicidó.

Los progenitores, a través de sus abogados, del despacho Vosseler, llevarán ante el Tribunal Constitucional la muerte del cámara italiano para reclamar que se reabra el caso.

Paralelamente, interpondrán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia española para que sean indemnizados por los daños y perjuicios que consideran que les ha generado.

Principalmente, por la "evidente y reconocida mala praxis en la investigación, autopsia y decisión final de cerrar el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas".

*Estamos ampliando*