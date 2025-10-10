Sánchez impone el silencio en el PSOE ante la victoria de María Corina Machado en el Nobel de la Paz

La victoria de la líder opositora y "futura presidenta" de Venezuela, María Corina Machado, del premio Nobel de la Paz no ha pasado desapercibida para los socios del Gobierno. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha determinado que el galardón ha sido decidido por "golpistas y criminales de guerra" o el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ironizado de manera sarcástica con una insinuación sobre que el galardón de la ciencia sea para el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, conocido por aseverar que se producen fumigaciones desde el cielo con el paso de los aviones.

Sin faltar a su afán de protagonismo, el exvicepresidente del Gobierno y antiguo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha desacreditado la decisión del Comité Noruego del Nobel y ha pedido que "ya que estamos" el ganador tendrá que haber sido el líder de la Alemania nazi, Adolf Hitler, o en su defecto el magnate de las finanzas y presidente de los EEUU, Donald Trump. Ante el ruido generado, a diferencia de sus intervenciones en la Sesión de Control del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha guardado silencio y no ha felicitado a la vencedora.

Pese a la insistencia del ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, para reclamar el Nobel de la Paz para Sánchez debido al papel del líder de los socialistas en la defensa de Palestina ante el cerco judicial de sus familiares, el presidente no se encontraba entre los favoritos. Una vez conocido el resultado y sin agenda pública reflejada en la Moncloa, el presidente del Gobierno solamente ha retuiteado un mensaje del Ministerio de Ciencia sin mencionar el resultado del Premio Nobel.

Sánchez guarda silencio ante las reclamas de Feijóo

El silencio de Sánchez no ha pasado desapercibido en las filas populares y el jefe de Génova, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado a Corina Machado y ha realizado una reflexión sobre la "hazaña personal" que supone la decisión del jurado con un mensaje firme para encontrar la paz y "no la complicidad con la tiranía".

Recordando el régimen del que escapó el pasado mes de septiembre de 2024, Feijóo ha señalado que Sánchez no ha felicitado a María Corina por la afinidad con Nicolas Maduro. "No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia... España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez", ha sentenciado.

Con cierta ironía y con varios mensajes para el presidente del Gobierno, el diputado navarro del PP, Sergio Sayas, se ha preguntado si los vínculos con Maduro y la dictadura de Venezuela son la razón."Cuando haya uno de hipocresía te lo llevas seguro", ha sentenciado.

Page el único representante del PSOE que ha felicitado a Corina Machado

A diferencia de sus compañeros de partido, el líder de los socialistas manchegos ha sido el único que ha enaltecido el logro de María Corina Machado. "Quiero felicitar a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Siempre apoyaré la lucha por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad y por la paz. Felicito también a la comunidad venezolana que vive en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país", ha señalado.