El Tribunal de Cuentas niega que pueda "detectar cajas B" y tumba el relato de Sánchez

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha sentenciado el argumento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha señalado que desde la institución no se pueden detectar la existencia de "la caja B del PSOE", ya que solamente tienen acceso a los documentos facilitados por los grupos políticos.

"De ninguna de las maneras podríamos haber detectado la caja B del PSOE como no la hemos detectado de ningún partido político... Nunca se detecta al menos que en los documentos presentados se declaren irregularidades o salvedades", ha señalado en su competencia ante el Senado.

Ante las preguntas del senador popular, Salvador de Foronda, quien ha llevado el pese de la comisión con un tenso interrogatorio sobre las últimas novedades del caso Koldo, a raíz de los anexos presentados por el informe de la UCO. la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sentenciado que "·no puede intervenir un teléfono ni abrir una caja fuerte".

