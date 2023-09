"Pam" y su polémica con los dos besos: "¿Qué pasa si a las mujeres nos apetece dar la mano a un hombre?

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha abierto un nuevo universo a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que lo ha aprovechado para dar a conocer su nuevo caballo de batalla: por qué hay que saludarse con dos besos en la cara. "A lo mejor a las mujeres ya no nos apetece que cuando conocemos a un hombre le tengamos que dar dos besos y queremos darle la mano como también le dan a otro hombre", manifestaba la número dos de Igualdad en una entrevista en "El Salto TV".

Sobra decir que este nuevo debate ha generado la consiguiente polémica, ya que son muchos quienes en redes sociales recuerdan a Rodríguez Pam, que "la mujer no está obligada a besar a nadie para saludar y puede dar la mano sin problema alguno". Es más, también puede darle la mano a las mujeres, apuntan. Sin embargo, la dirigente de Igualdad reitera que hay que cuestionarse cosas que son "de toda la vida" y que "muchas veces ha situado a las mujeres en una posición de subalternidad". A su juicio, una de esas cosas de toda la vida ha sido "darle besos a las mujeres sin que importase si ellas querían ser besadas o no, pero a día de hoy esto ha cambiado gracias a las feministas". Y aquí es donde, nuevamente, las redes sociales corrigen a "Pam" y señalan que, efectivamente, es obra de las feministas pero "no de ellas". O lo que es lo mismo, que no se atribuyan el mérito de un logro conseguido por otras mujeres.

De hecho, ni siquiera el debate sobre los dos besos es nuevo. Ya lo sacó a relucir hace más de un año la responsable de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien mostró su deseo de que la supresión de las mascarillas no trajese de vuelta los saludos formales con dos besos. "No al contacto físico innecesario con gente desconocida", manifestó.

Sin embargo, la aparición de Ángela Rodríguez Pam bien podría deberse a la nueva estrategia de Podemos, y en concreto del Ministerio de Igualdad y su titular en funciones, Irene Montero, que se ha visto desplazada por Yolanda Díaz. Apartadas de la política diaria, las dirigentes de Igualdad utilizan las redes sociales para conseguir cierto protagonismo. De hecho, ayer mismo era Montero quien se hacía ver por "X", antes conocido como Twitter.

"Si fuese por Ayuso las mujeres no podríamos votar o abrir una cuenta corriente porque era “lo normal” y “lo normal” no se cambia. Existiría el derecho de pernada y los crímenes de honor. Con el feminismo conquistamos derechos y cosas que eran normales dejan de serlo. Y menos mal". Un ataque directo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que no dudó en recordar el fracaso de Montero con la Ley del "solo sí es sí". Y es que la dirigente popular acusó a las dirigentes de Igualdad de intentar ocultar el fracaso de esta ley que ha puesto en la calle o ha rebajado la condena a más de un millar de violadores y asesinos, así como su incapacidad para poner coto, para frenar, la terrible sangría de asesinatos de mujeres, especialmente este verano, a manos de sus parejas o ex parejas.