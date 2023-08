Irene Montero carga contra Ayuso: "Si por ella fuera, las mujeres no podríamos votar" y "existiría el derecho de pernada"

Una cosa es la batalla ideológica y otra dar trigo. La próxima semana, el Ministerio de Igualdad tiene previsto reunirse para "analizar" las causas de las dos últimas mujeres asesinadas por sus parejas. Irene Montero, titular en funciones de Igualdad, sin embargo, ha retornado a las redes sociales para cargar contra... Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y en la misma dinámica de siempre.

La todavía titular de Igualdad, apartada de la primera línea política por Yolanda Díaz, se ha descolgado en "X", antes conocido como Twitter, con un "Si fuese por Ayuso las mujeres no podríamos votar o abrir una cuenta corriente porque era “lo normal” y “lo normal” no se cambia. Existiría el derecho de pernada y los crímenes de honor. Con el feminismo conquistamos derechos y cosas que eran normales dejan de serlo. Y menos mal". Un ideológico comentario que, sin embargo, no logra ocultar su fracaso con la Ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle o ha rebajado la condena a más de un millar de violadores y asesinos, o su incapacidad para poner coto, para frenar, la terrible sangría de asesinatos de mujeres, especialmente este verano, a manos de sus parejas o ex parejas.