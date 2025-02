La Patronal de Melilla, en pie de guerra: "Eso no es una aduana ni es nada"

La Confederación Melillense de Empresarios (CEME-CEOE) ha mostrado su malestar no solo por la falta de información oficial sobre la apertura de la aduana de Melilla tras seis años y medio cerrada, sino también porque cree que lo que se está haciendo no responde a una aduana real ni a lo que ellos reclaman. "Eso no es una aduana comercial ni es nada. Tampoco lo que estamos pidiendo", ha afirmado en declaraciones a Efe el presidente de la CEME-CEOE, Enrique Alcoba, quien ha recordado que la patronal reivindica un respeto mutuo y reciprocidad en el paso de mercancías por la frontera, tanto por la aduana como con el régimen de viajeros.

"No sé si es que no nos entienden o cuál es el problema", ha lamentado Alcoba para expresar la disconformidad de los empresarios melillenses después de haber expuesto la postura del tejido productivo de la ciudad desde que Marruecos cerró unilateralmente la aduana el 1 de agosto de 2018. Para los empresarios, su prioridad es que haya reciprocidad en el régimen de viajeros y pueda funcionar en ambas direcciones, no solo desde Marruecos hacia Melilla como sucede desde mayo de 2022, de modo que quienes crucen la frontera puedan pasar también al país vecino sus pequeñas compras.

Sobre la aduana, tanto Alcoba como el presidente del Colegio Oficial de Agentes y Representantes Aduaneros de Melilla y vicepresidente segundo de la CEME-CEOE, Antonio Mena, apuntan que la información que tienen es la que publican los medios de comunicación porque no han sido convocados a ninguna reunión. El responsable de la patronal ha puntualizado que no tienen ninguna constancia oficial de que "se haya normalizado todo", como insiste una y otra vez el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha reiterado la Delegación del Gobierno en Melilla.

Alcoba también se ha mostrado muy crítico con el hecho de que la Delegación se haya reunido este jueves con el empresario que el martes hará la primera importación, ya que considera que quien debe ser convocado a los encuentros oficiales es la CEME-CEOE por ser el organismo que representa a los empresarios melillenses. "Cuando se negocia con los sindicatos, se llama a sus representantes, no a un trabajador. Aquí la reunión no debe ser con un empresario, sino con los representantes empresariales", ha aclarado Alcoba, en cuya opinión este asunto "se está llevando muy mal desde el principio" pese a la buena predisposición de la patronal. Todo ello provoca entre los empresarios preocupación, incertidumbre y malestar "de no saber exactamente cuándo ni cómo va a llegar esa normalidad y reciprocidad".

Según el "Faro de Melilla", la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, informó ayer que previsiblemente el martes empiece a entrar pescado a Melilla procedente de Marruecos. Según afirmó, el Punto de Control Sanitario está ya listo para entrar en funcionamiento en el puerto de la ciudad y en estos días, hasta el próximo martes, se ultimarán los detalles para que esa importación pueda producirse sin incidencias. De confirmarse ese extremo, el producto volverá a los mercados cinco años después del cierre de la frontera por la pandemia del covid en 2020.