Patxi López califica de "fascismo" los ataques en Ferraz y pide contundencia en su rechazo

El PSOE perfila ya las medidas legales a tomar tras el último ataque de un grupo de 300 personas en Ferraz esta nochevieja que se saldó con el apaleamiento a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Precisamente, hoy, la Policía Nacional tomará declaración al convocante de la manifestación en la sede socialista en Madrid.

Los socialistas confirman que su gabinete jurídico está estudiando todas las opciones, después de adelantar que ven "delitos de odio", algo sobre lo que los juristas discrepan. Para el PSOE hay una "línea muy fina" entre lo que es libertad de expresión o no.

La reacción del PSOE ha sido la de denunciar que lo ocurrido en su sede es un "acto de violencia cargado de odio" que "hay que atajar" e, incluso, lo tachan de "fascismo". En entrevistas en Cadena Ser y La Hora de la 1, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha reclamado a los populares una condena firme y ha denunciado que hasta ahora no se ha sucedido. "No ha salido nadie del PP a condenar lo sucedido en Ferraz y le pedimos que rompa con todo esto. Le pedimos que condene los hechos sin 'peros' porque cada 'pero' es un justificante. A los peros se agarran quienes tienen esas actitudes violentas y fascistas", censuró. Para el PSOE, lo sucedido en Ferraz con el apaleamiento a un muñeco de Pedro Sánchez "no es un ataque contra Pedro Sánchez sino un ataque al sistema democrático, que tiene que implicar a todos los demócratas, sin equidistancias".

Para los socialistas, los ataques en Ferraz tienen su semilla en "discursos políticos" que "alimentan eso" y pide "atajarlos de raíz". Según argumentó el portavoz socialista, los insultos al presidente del Gobierno como "traidor" o "dictador" son los responsables de lo que después ha ocurrido en Ferraz. "Habrá gente que reaccione diciendo... a por ellos", lamentó.

En cuanto a los pactos con Bildu en Pamplona para desplazar a la alcaldesa de UPN, los socialistas han cortado tajantemente que estos acuerdos puedan extenderse de cara a las elecciones en el País Vasco. El portavoz socialista ha negado que su partido pueda apoyar al partido abertzale para gobernar en el País Vasco, siguiendo la misma línea que han explorado otros ministros del Gobierno. "No, en absoluto", contestó rotundo cuando se le preguntó por el asunto.