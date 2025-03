Los payasos proetarras serán homenajeados por su "aportación a la sociedad vasca"

Los payados proetarras Pirritx, Porrotx y Marimotos serán homenajeados el próximo 3 de mayo en un macro acto donde se busca reconocer su "aportación a la sociedad vasca". Será en un "homenaje popular" que tendrá lugar en el Centro de exhibiciones de Bilbao (BEC) -propiedad de un consorcio de instituciones públicas entre los que se encuentran la Diputación de Vizcaya-. Los payasos proetarras más famosos del País Vasco y Navarra emplean su popularidad para, por medio de música infantil, «adoctrinar» a los más pequeños en que los presos de la banda terrorista ETA tienen que volver a casa; es decir; salir de la cárcel. De hecho, cuentan con un tema musical que les encargó Sare -red de apoyo a los familiares de presos etarras- donde Pirritx, Porrotx y Marimotos protagonizan un vídeo con una llave gigante con la que bailan, una forma simbólica con la que hacían referencia al lema de la campaña «Giltzak» (llaves en euskera) destinada a apoyar a los presos. En dicho vídeo los payasos cantan: «Vamos a la calle –en referencia a los etarras–. Uno, dos. Uno, dos, tres. La llave está en la calle. Estamos esperando en la calle. (...) Los presos a la calle, siii». Un estribillo que se repite durante toda la canción.

Cartel de la convocatoria del homenaje a los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotos. La Razón

Según destacan en la convocatoria, se cumplen 20 años desde que los payasos proetarras lanzaran su icónica canción "Maite Zaitut" -Te quiero- "convertida en un himno de amor y unidad para la comunidad vasca". Además, subrayan que tras una larga trayectoria de 37 años sienten que era el momento "para reconocer públicamente su aporte pedagógico, social y cultural" y expresarles su cariño y gratitud. "Es una forma de devolver todo lo que nos han dado hasta ahora". Uno de los grandes "logros" que le atribuye el entorno abertzale a estos payasos es su defensa a los etarras y siempre han estado vinculados al entorno proetarra. Estos no son los únicos payasos que ha habido en el País Vasco, sin embargo, al no haber pertenecido al mundo batasuno no se les ha homenajeado tanto.

Los payasos proetarras fueron denunciados hace dos años por el concejal del PP en Durango, Carlos García, después de que participarán en la campa de Landako, junto al ferial, donde en su actuación destinada a menores, Porrotx «alabó y ensalzó a terroristas de ETA que cumplen prisión por graves delitos de terrorismo» mientras interpretaba la canción de la campaña denominada Giltzak (llaves en euskera).

En dicho homenaje también participará, según está anunciado, la actriz Itziar Ituño, conocida por interpretar en "La casa de papel" a la inspectora Raquel Murillo. Ituño ha participado en retiradas ocasiones en manifestaciones de apoyo a los presos de ETA. En diciembre, junto con Fermín Muguruza, músico proetarra del grupo Kortatu que ha sido hasta denunciado por asociaciones de víctimas del terrorismo, Ituño entonó en el Movistar Arena de Madrid la canción "Sarri Sarri" que es una alabanza a la fuga de presos de ETA.