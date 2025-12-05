Pedraz pide a Francia de nuevo la detención de Josu Ternera por el caso herriko tabernas

Nuevo avance en la lucha contra los últimos resquicios de ETA. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha emitido una orden de detención contra el "máximo dirigente" y exjefe de la banda terrorista ETA, 'Josu Ternera' por el caso de las 'herriko tabernas'.

En el auto firmado el pasado 3 de diciembre, y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 emite una orden que incluye a todos los organismos de seguridad europeos para "acordar la búsqueda, la detención y el posterior ingreso en prisión" del antiguo jefe de ETA, 'Josu Ternera'. La decisión del magistrado se produce tras el hallazgo de nuevos documentos que apuntaban a una nuevo delito relacionado con la financiación de la banda terrorista. Un capítulo que no se ha cerrado.

Pedraz señala que gracias al registro de su vivienda en las proximidades de Saint Gervais -Les Bains se produjo una primera orden para recopilar los documentos requisados con el objetivo de "determinar con exactitud los delitos cometidos por el investigado en territorio español". En base a los documentos analizados, el magistrado imputa al antiguo miembro de la banda terrorista un presunto delito de "dirección de organización criminal" y asegura que no abandonó sus actividades paramilitares desde su huida de España en 2002 hasta su detención.

Se le acusa de manejar ETA desde el extranjero

"Ha actuado como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista", reza el auto. El magistrado asegura que no existe otra explicación de la posesión de los documentos incautados. En este sentido, y con las pruebas analizadas, el instructor de la causa asegura que "no encuentra otra explicación" para que 'Josu Ternera' fuese el responsable de comunicar la disolución de la banda terrorista.

Pese a que la decisión del magistrado activa a las autoridades internacionales, la resolución "no es firme" y se puede recurrir en un plazo de tres días. A la espera de que se produzcan movimientos en la defensa, el antiguo jefe de ETA se encuentra en busca y captura.