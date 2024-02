Pedro Sánchez se "esconde" en la amnistía para no pronunciarse sobre su fracaso en las elecciones gallegas

El Congreso de los Diputados se ha convertido en esta sesión de control en una segunda vuelta de las elecciones gallegas. Tres días después de que el PP revalidase su mayoría absoluta en Galicia y del fracaso de los socialistas en las urnas, perdiendo hasta cinco diputados en favor del BNG, todos los focos estaban puestos en la resaca electoral. Ha sido, además, la primera ocasión en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los resultados del partido. Sin autocrítica y usando la propia victoria de los populares para atacar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno un balance sobre su “responsabilidad” como líder del partido en las urnas gallegas, algo a lo que ha evitado contestar Sánchez, utilizando la polémica sobre los indultos y la amnistía y la posición del PP en campaña. El presidente tan solo felicitó al PP por su resultado en Galicia y a Feijóo “por volver al sentido común” con su posición sobre el conflicto independentista. Se refirió el presidente del Gobierno al reconocimiento del PP en fuentes al más alto nivel, de que los populares estudiaron la posibilidad de la amnistía y la rechazaron en menos de 24 horas. “Reconoció ante 16 periodistas que el único camino era el de la reconciliación y no el de la confrontación”, incidió Sánchez. El presidente del Gobierno continuó incidiendo en la polémica por la amnistía para evitar hablar sobre el resultado de su partido en las urnas. “Yo no tenía dudas, pero ahora tenemos las pruebas de que si hubiese sido por usted y no dependiese de otros hubiese aprobado una amnistía, indultos y lo que hiciese falta para ser presidente del Gobierno.

De esta manera, incidiendo en la polémica por la posición de los populares sobre la amnistía, el presidente ha evitado pronunciarse sobre el fracaso en las urnas de su partido. El presidente del PP ha centrado su respuesta en las elecciones gallegas. “Es una lástima que su reconocimiento al PP llegue después de 15 días de insultos e insidias hacia mi persona. Si me hubiese insultado un poco menos, quizá hubiese sacado mejor resultado”, le ha espetado. Feijóo ha censurado que Sánchez “miente” sobre lo que dice que hace y piensa. “Por mentiras me gana usted con goleada”, le ha reprobado. El presidente popular ha ratificado haber ganado el pulso a Sánchez en campaña, al entenderse estas elecciones como un plebiscito sobre el liderazgo del gallego, según los propios socialistas. “Usted dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo que el cambio en Galicia era imparable y también la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. El resultado del plebiscito es de 40 a 9”.

Feijóo también ha recriminado que mientras el Gobierno al completo ha ido a hacer campaña a Galicia, “nadie de su gobierno ha ido a dar la cara ante la Guardia Civil”, por los dos asesinados en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha hace una semana. “A la Guardia Civil nada”, ha enfatizado. El presidente del Gobierno, por su parte, ha seguido insistiendo en la “mentira” del PP en sus seis meses como líder de oposición. “Mentira tras mentira”. Le ha reprochado no haber votado a favor de revalorizar las pensiones o del impuesto a las grandes fortunas y “negociar la amnistía por la mañana y llamar terroristas a los independentistas por las tardes ¿Con qué Feijóo nos quedamos?”, le ha recriminado.