En Marruecos dan como segura la venta por EE.UU. de 32 F-35

Es casi seguro que el Congreso de Estados Unidos aprobará la solicitud de Marruecos de comprar un escuadrón de 32 aviones de combate furtivos F-35, fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin, según medios del país vecino.

Los principales periódicos militares estadounidenses informaron de que Marruecos se convertiría en el primer país árabe y africano en adquirir esta caza. Rabat se ha visto obligado a modernizar su arsenal militar debido a las amenazas de su vecino argelino, que ya cuenta con cazas de quinta generación, el SU-57, aseguran.

Recuerdan que sólo cinco paíszes europeos poseen el F-35, entre los que no se encuentra España, que ha renunciado a su adquisición.

Un periódico estadounidense especializado en noticias sobre el arsenal aéreo militar reveló que Marruecos recibirá estas aeronaves tras la aprobación del Congreso, controlado por los republicanos de Trump. Además, también ha obtenido la aprobación de Israel, aliado de Washington, un estado influyente a la hora de determinar si Estados Unidos vende armas a los países árabes.