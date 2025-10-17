Podemos dice que el Gobierno "no puede" presentar los Presupuestos: revelaría "un aumento indecente del gasto militar"

Irene Montero, exministra y eurodiputada de Podemos, ha dicho este viernes que el Gobierno no puede llevar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados porque van a servir para desvelar un "indecente" aumento del gasto militar.

"El problema de los Presupuestos no es jurídico, es político. El gran problema que tiene este Gobierno es que no puede traerlos a la Cámara porque van a revelar que hay un aumento indecente del gasto militar y que ese gasto militar no se va a dedicar a escuelas, hospitales o políticas públicas feministas", ha dicho este viernes en el propio Congreso, al que ha acudido para participar en unas charlas.

Aunque el Gobierno asegura que va a presentar los Presupuestos, todavía no tiene los apoyos para hacerlo. Uno de los motivos es que los socios de izquierda no quieren apoyar unas cuentas de aumento del gasto militar, mientras que el Ejecutivo no tiene más remedio que cumplir con sus compromisos con la OTAN.

Montero también se ha pronunciado sobre la polémica del juez del Supremo Leopoldo Puente que sugirió una reforma del Reglamento para que diputados como José Luis Ábalos no pudieran mantener el escaño.

"En este país es evidente que hay jueces haciendo política, también que hay corrupción en el PSOE y lo más importante de todo es que la gente está viendo que necesitamos que en España haya una izquierda fuerte que sea capaz de hacer frente al golpismo judicial y también de gobernar sin corrupción", ha añadido.