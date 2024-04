Podemos exige a Sánchez una "ley de medios" para controlar a la prensa crítica

Podemos ha aprovechado estos días a relanzar su ofensiva contra los medios de comunicación y contra los jueces. La investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, es la oportunidad perfecta para los morados para volver a reabrir el debate del "lawfare" y atacar a los medios de comunicación y a la prensa.

Es por eso que este lunes, la secretaria general morada, Ione Belarra, ha reclamado al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aprobara una "ley de medios" una vez que anunció que su decisión de continuar como presidente del Gobierno significa un "punto y a parte". "Hoy queremos decirle al presidente que puede y debe seguir, pero no como hasta ahora, no así. No se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer una sola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras", reprochó Belarra, quien exigió al líder socialista una "ley de medios" que garantice "la pluralidad" en este sector "frente al dominio de una derecha mediática que está en posiciones golpistas". La líder morada pidió también la derogaciónd e la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como "ley mordaza". Algo en lo que coincidió con Sumar, que también reclamó la "transformación" de la citada ley.

Los morados ponen el foco también en reformas en el ámbito judicial y es por eso que ponen el acento en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Exigen a Sánchez que abandone la negociación con el Partido Popular para el órgano de los jueces y recupere la proposición de ley impulsada por los morados en la pasada legislatura. Así, la líder morada instó al PSOE y a sus socios a abordar las reformas "imprescindibles" como renovar el CGPJ "sin el PP" rebajando las mayorías parlamentarias para elegir a sus vocales, así como cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. "Compartimos que es necesario seguir, pero no así. El presidente se queda pero nos preguntamos, ¿la guerra judicial y mediática también se queda para seguir golpeando a nuestra democracia? Eso no lo podemos permitir", abogó la líder morada.

Una demanda que cuenta con el visto bueno de Sumar. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también instó al PSOE a dar luz verde a las reformas judiciales necesarias y no contar con la mano de los populares para renovar el órgano judicial.

Un debate que también abonó Más Madrid, socio de Sumar en el Congreso de los Diputados, que pidió a Sánchez fiscalizar a los "pseudo medios y las pseudo querellas". "Hay que avanzar en la democratización de los poderes del Estado", pidió. La dirigente de Más Madrid, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de "impulsar una ley de publicidad" para poner coto a la publicidad que reciben determinados medios.