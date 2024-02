Podemos es el único socio del Gobierno que no apoya la comisión de investigación del PSOE por el "caso Koldo", y presentará otra propia

El PSOE ha registrado este martes una propuesta para llevar a cabo una comisión de investigación sobre el "caso Koldo", tras agotarse el plazo que los socialistas le habían concedido a su diputado José Luis Ábalos para que renunciase a su acta en el Congreso. El exministro se ha negado a abandonar su puesto la cámara y pasará a formar parte del grupo Mixto. Todos los partidos de izquierdas socios del PSOE se han mostrado favorables a respaldar la comisión de investigación, con la excepción de Podemos. Los morados se han descolgado de la propuesta de los de Sánchez porque consideran que se queda corta, y plantearán una propia más ambiciosa.

La postura de Podemos

Así lo ha explicado el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez, que ha explicado en el Congreso la intención de su formación de llegar hasta el final en este y otros casos. "Koldo y Tomás, Tomás y Koldo" no son episodios aislados, ha expresado en referencia a la causa contra Tomás Díaz, el hermano de la presidenta autonómica Isabel Días Ayuso. La causa contra el hermano de la presidenta madrileña fue finalmente archivada por la Fiscalía Europea contra el Fraude, pero los morados siguen tratando de instrumentalizarla para atacar al PP de Madrid.

A su juicio, la comisión propuesta por los socialistas no entra de lleno a investigar al resto de administraciones o plantea dudas, y ha defendido que su propuesta es más completa, según ha informado EFE. Para la creación de una comisión no permanente como esta, es necesario que un acuerdo en la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.

Podemos ha sido de los pocos grupos que no ha pedido directamente que José Luis Ábalos renuncie a su escaño por su relación con Koldo García porque "esa no es la cuestión". Fuentes del partido morado han alegado que no se sienten muy cómodos en la formación de Ione Belarra con el hecho de que José Luis Ábalos vaya a compartir espacio en el grupo Mixto con ellos (BNG, UPN y Coalición Canaria también forman parte de éste).

La opinión de los socios de Sánchez

Aína Vida, de Sumar (Comunes), ha respaldado la comisión del PSOE alegando que no puede existir impunidad: "Este Parlamento tiene la responsabilidad de sacar a la luz lo que ocurrió en pandemia", ha expresado. Águeda Mico, del mismo grupo (Compromís), ha recalcado también que apoyan cualquier iniciativa que intente "dar luz" a las contradicciones en la gestión de la crisis de la COVID.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), otro de los socios de investidura de Sánchez, ha señalado que ellos suelen mostrarse siempre a favor de todas las comisiones de investigación y que, por lo tanto, es previsible que lo hagan con esta sobre el caso Koldo.

También EH Bildu se ha mostrado favorable a esta comisión: "Lo reclamamos cuando estalló el caso Ayuso y lo apoyamos también ahora que afecta a personas relacionadas con el PSOE", han señalado a EFE fuentes de la formación abertzale, señalando una vez más la causa archivada contra Tomás Díaz. Desde Bildu han pedido que los responsables "de posibles corruptelas" "paguen por ello".

Desde el BNG, Néstor Rego ha defendido igualmente investigar todos los contratos para la compra de mascarillas que se hicieron, que salgan todos los posibles implicados que vulneraron la legalidad y que asuman las responsabilidades. Rego también ha despreciado a Ábalos cuando ha declarado que en el grupo Mixto ya están "al completo".

Coalición Canaria se ha mostrado comprometida con la transparencia, y desde la formación han señalado que es importante que la sociedad sepa exactamente "qué expedientes eran, cuánto se gastó y cuántas mascarillas se compraron".