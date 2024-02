La Policía denunciará a la líder de la Plataforma 6F por un presunto delito de odio tras decirles: "Os mató poco la ETA"

La Jefatura de Policía Nacional de Madrid está preparando una denuncia que enviará a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio protagonizado este sábado por la líder de la plataforma 6F de agricultores, Lola Guzmán, han confirmado a Ep fuentes policiales.

En un vídeo que ha circulado por redes sociales, Guzmán llamó "criminales e hijos de puta" a los policías nacionales de la Unidad de Intervención que intervinieron el sábado contra miembros de esta plataforma cuando intentaron cortar sin autorización la M-40 a la altura de la explanada del Estado Metropolitano.

"Si levantáis la porra contra un español, os las vais a ver. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta", profirió a los agentes.

Ante estos graves improperios, los servicios jurídicos de la Jefatura Superior de la Policía están preparando ya esta denuncia y la presentarán antes del miércoles, como ha adelantado Voz Populi.

Además, también sindicatos policiales estudian denunciar estas palabras de Guzmán. Desde Jupol aseguran que los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de presentar una denuncia sobre este hecho.

Un total de 31 personas han sido detenidas en las protestas del sector agrario que comenzaron el pasado martes, según los datos actualizados ofrecidos el sábado por el Ministerio del Interior.

"Arrepentida"

En un vídeo difundido por las redes sociales Lola Guzmán ha indicado que está "arrepentida" y dijo que quería "rectificar por las palabras de acaloramiento". Sin embargo, en dicho vídeo expone que la UIP les había "emboscado en Madrid a todos los compañeros de agricultura y ganadería" y "fue el día más duro de mi vida". "Recibí llamadas donde me decían que nos iban a matar y me apuntaron con una metralleta para que no pudiera defender a mis compañeros y, dentro de mi acaloramiento, recordé los días duros que vivió la policía", explica. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que "no hubo ninguna emboscada" sino que se saltaron el cordón policial para invadir la M-40 y que tampoco fue apuntada con ninguna metralleta.

En estos cinco días de protestas, 8.400 personas han sido identificadas por las fuerzas de seguridad para posible sanción y se han abierto 3.065 denuncias administrativas por los cortes de carreteras por todo el país.

Las carreteras madrileñas no han registrado hasta ahora ni cortes de tráfico ni incidencias reseñables por las movilizaciones agrarias, según ha informado Delegación de Gobierno, pese al anuncio de la Plataforma 6-F de manifestarse en Madrid y frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz.